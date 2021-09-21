Citroen C3 перетворився на кросовер і подешевшав до 10 тисяч доларів

Новий компактний кросовер Citroen C3 створений спеціально для ринків країн, що розвиваються. Тепер гамма C3 розширилася до п'яти моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Citroen.
Citroen представив новий бюджетний кросовер C3. Автомобіль створений спеціально для Індії та країн Латинською Америкою, він розроблений з урахуванням місцевих умов, буде проводитися і продаватися на локальних ринках.
Новинка розширить гамму C3 до п'яти моделей - на додачу до класичного хетчбека, кросовера C3 Aircross і китайським крос-хетчбека C3-XR і седана C3L.
Запуск серійного виробництва нового кросовера заплановано на першу половину 2022 року. Новинка дозволить бренду розширити власний модельний ряд в Індії, а також зміцнити свої позиції в Південній Америці, особливо в Бразилії та Аргентині.
Французький автовиробник не повідомляє, які мотори будуть встановлюватися на новинку. Але очікується, що в моторну лінійку увійдуть атмосферні та турбовані двигуни об'ємом 1,0 і 1,2 літра.
Випуск нового Citroen C3 для Індії буде налагоджений на нещодавно відкритому заводі в Ченнаї, виробнича потужність якого становить 100 000 автомобілів на рік. Цей завод дозволяє повністю закривати весь потенційний попит для Індії.
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