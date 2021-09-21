Citroen C3 перетворився на кросовер і подешевшав до 10 тисяч доларів

Citroen представив новий бюджетний кросовер C3. Автомобіль створений спеціально для Індії та країн Латинською Америкою, він розроблений з урахуванням місцевих умов, буде проводитися і продаватися на локальних ринках.

Новинка розширить гамму C3 до п'яти моделей - на додачу до класичного хетчбека, кросовера C3 Aircross і китайським крос-хетчбека C3-XR і седана C3L.

Запуск серійного виробництва нового кросовера заплановано на першу половину 2022 року. Новинка дозволить бренду розширити власний модельний ряд в Індії, а також зміцнити свої позиції в Південній Америці, особливо в Бразилії та Аргентині.

Французький автовиробник не повідомляє, які мотори будуть встановлюватися на новинку. Але очікується, що в моторну лінійку увійдуть атмосферні та турбовані двигуни об'ємом 1,0 і 1,2 літра.

Кросовер оснастили сучасною мультимедійною системою з 10-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay, автомобіль отримав 315-літровий багажний відсік і широкі можливості трансформації салону.

Випуск нового Citroen C3 для Індії буде налагоджений на нещодавно відкритому заводі в Ченнаї, виробнича потужність якого становить 100 000 автомобілів на рік. Цей завод дозволяє повністю закривати весь потенційний попит для Індії.

В Латинській Америці новий кросовер націлений на такі країни, як Чилі, Колумбія, Уругвай, Перу, Еквадор. Автомобіль для ринку Південної Америки буде вироблятися на заводі в місті Порту-Реал, Бразилія. Ціна за базову версію машини орієнтовно буде починатися з позначки в 10 000 доларів.