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Відчувають швидку поразку. Російські військові вимагають засекретити свою участь у війні в Україні

Фото: військові РФ вимагають засекретити свою участь у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військові РФ, починаючи усвідомлювати поразку Кремля в Україні, вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні. Найчастіше звернення з таким проханням зафіксовано у частинах повітряно-космічних сил Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ГУР, особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії.

"Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу", - додають розвідники.

Як повідомлялось, під впливом військових невдач Росія почала розповідати про протистояння в Україні не лише з ЗСУ, а й НАТО та ЄС. Таким чином, Кремль готує населення РФ до поразки у війні в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати окупаційних військ склали 26 350 військовослужбовців. При цьому були знищені 160 гвинтокрилів.

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Війна в Україні