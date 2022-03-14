"Відчуваємо підтримку": Зеленський розповів про важливі міжнародні переговори

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення важливих міжнародних переговорів з лідерами країн Європи, а також про спілкування з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави Української держави.
"Важливі міжнародні переговори: Болгарія, Словаччина, Чехія, Румунія, Польща, Велика Британія. Відчуваємо підтримку цих країн. Відчуваємо підтримку нашої армії - це важливо!" - наголосив президент.
Зеленський додав, що спілкувався також з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем щодо процесів євроінтеграції нашої країни.
"Говорив також з Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю", - заявив він.
Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням
Нагадаємо, 11 березня на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС усі лідери країн Євросоюзу підтримали та визнали європейські устремління та вибір нашої країни - так Україна розпочала процес євроінтеграції офіційно.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні.
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