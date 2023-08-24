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Слухи о гибели Пригожина в авиакатастрофе сложно подтвердить, - спикер Евросоюза

Фото: Петер Стано, спикер Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейскому союзу все еще сложно подтвердить информацию о том, что основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Об заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы видели сообщение об авиакатастрофе, в которой предположительно погиб глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, а также члены его окружения и члены экипажа. Но опять же, как и многое другое в России, это очень трудно подтвердить, и поэтому мы не можем это комментировать", - отметил Стано. 

Он напомнил, что негативные действия Пригожина и "вагнеровцев" широко известны. Везде, где присутствовали эти наемники, "были оставлены следы нарушения прав человека и международного гуманитарного права". 

По словам спикера, хотя Евросоюз и надеется на прекращение "негативного воздействия" операций "Вагнера", блок учитывает, что группировка наемников "связана не только с именем ее лидера".

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал бизнес-джет. На его борту находились десять человек, никто не выжил. 

После этого в сети начали писать, что самолет принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом в СМИ появилась информация о том, что главарь наемников числился в пассажирах. 

Более детально о слухах насчет гибели Пригожина можете узнать в материале РБК-Украина

 

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ЧВК ВагнераЕвгений ПригожинЕвросоюзВагнеровцы