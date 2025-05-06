Слухи о болезни правдивы? Кадыров просит об отставке

Кадыров отреагировал на слухи в СМИ о том, что он готовится уйти в отставку.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - отметил он.

Стоит заметить, что Кадыров уже несколько раз заявлял о своем намерении уйти в отставку. Он хотел, чтобы на его место назначили другого человека. Но после этого чиновник страны-агрессора "резко менял" свое мнение и оставался на должности главы Чечни.