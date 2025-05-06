Слухи о болезни правдивы? Кадыров просит об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его отправили в отставку. Он не хочет оставаться на своей должности.
Как передает РБК-Украина, слова Кадырова приводят "Ведомости".
Кадыров отреагировал на слухи в СМИ о том, что он готовится уйти в отставку.
"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - отметил он.
Стоит заметить, что Кадыров уже несколько раз заявлял о своем намерении уйти в отставку. Он хотел, чтобы на его место назначили другого человека. Но после этого чиновник страны-агрессора "резко менял" свое мнение и оставался на должности главы Чечни.
Напомним, ранее "Новая газета Европа" писала о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно проводит время в частной клинике "Аймед". Состояние его здоровья ухудшается.
При этом его деятельность постепенно сводится к публикациям в социальных сетях.
Журналисты обратили внимание, что он не участвовал в торжествах ко дню конституции Чечни, а также впервые не выступал на телевидении по случаю праздника Ид аль-Фитр (он завершает священный для мусульман месяц Рамадан).
Также издание утверждает, что Кадыров уже ищет для себя преемника, который сможет занять его "трон".
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