Чумак став в.о. генпрокурора, а нардепа від ОПЗЖ обстежили на коронавірус: новини за 6 березня

Виконуючим обов'язки генпрокурора України офіційно став Віктор Чумак, нардеп від ОПЗЖ контактував із зараженим коронавірусом французьким сенатором, ціни на нафту прискорили падіння. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 6 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни

У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

Чумак став в. о. генпрокурора України

Виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно став Віктор Чумак. Відповідна інформація вказана на сайті Офісу генпрокурора. До відставки Руслана Рябошапки Чумак був одним із його заступників.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України в ході позачергового висловила Рябошапці недовіру.

Зеленський хоче, щоб Жеваго "вийшов на зв'язок"

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб бізнесмен Костянтин Жеваго "вийшов на зв'язок" для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАЗ). Про це Зеленський заявив під час сьогоднішнього відвідування цього заводу.

Зокрема, Зеленський попросив гендиректора компанії передати власнику підприємства прохання вийти на зв'язок.

Водночас Зеленський підкреслив, що з цим можуть бути проблеми, оскільки Жеваго знаходиться в розшуку.

Нардепа від ОПЗЖ направили на проходження тесту на коронавірус

Народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина після контактів з зараженим коронавірусом французьким сенатором направили на проходження тесту.

Пізніше Волошин повідомив результати перевірки. За його словами, результати експрес-тесту по всіх вірусів респіраторної групи у нього негативні.

Санкції ЄС проти Азарова і Ставицького офіційно знято

Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуло чинності.

Відповідно до публікації, з санкційного списку виключено Азарова і Ставицького. Вони перебували під європейськими санкціями з 2014 року за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем.

Ціни на нафту посилили падіння, Brent подешевшала за день на 8%

Ціни на нафту північноморської марки Brent протягом торгів 6 березня впали майже на 8% - до 46 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що ціни на нафту знижуються на тлі провалу переговорів ОПЕК і Росії про зниження видобутку нафти. Станом на 17:00 за Києвом ціни знижувалися до 46,12 долара за барель, що майже на 8% або на 4 долари нижче попереднього дня.

Євробачення 2020 під загрозою зриву через коронавірус: подробиці

Євробачення 2020 можуть перенести через коронавірус, який дістався до Нідерландів наприкінці лютого і вже забрав життя однієї людини в цій країні. Летальний випадок був підтверджений 6 березня в Роттердамі, в якому і планують провести престижний міжнародний пісенний конкурс.

Станом на зараз у Нідерландах офіційно підтверджено понад 80 випадків захворювання 2019-nCoV.