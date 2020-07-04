Чумачечая! Настя Каменських спантеличила незвичайним номером в басейні (відео)

Співачка продемонструвала свою майстерність ходити по воді
Настя Каменських спантеличила і розвеселила своїх шанувальників незвичайним вчинком - зірка вирішила зарядити фанів позитивом у вихідні спекотні дні та показала веселе відео, як упала в басейн.
Знаменита українська співачка влаштувала таку забаву спеціально і зробила з неї справжнє шоу.
Ролик Каменських опублікувала у своєму Instagram, і супроводила підписом із питанням, запропонувавши підписникам самим придумати опис до відео.
Реакція не змусила себе чекати, й незабаром армія шанувальників Насті засипали в коментарях різноманітними варіантами, наче вправляючись у креативі.
Таким чином, співачка дійсно змогла надихнути шанувальників на такий творчий політ думки.
Каменських на відео під музику в яскравому легкому платті та високих туфельках елегантно підійшла до басейну, постелила на воду рушник, і зробив крок вперед! Артистка пішла під воду, одразу ж виринула і весело помахала рукою фанам.
Відео: Настя Каменських кинулася в басейн у платті та туфельках
У мережі жваво діляться власними пропозиціями, як можна назвати смішний ролик. В деяких варіантах обігруються назви хітів Потапа і Насті, а в інших висловлюються припущення, що тривалий карантин ще не такі дивацтва може спонукати людей.
Фото: скрін коментарів instagram.com/kamenskux
Раніше ми писали про те, що Настя Каменських постала в образі граціозною русалки і показала дивовижний підводний кадр.
Також нещодавно Настя Каменських в коротких шортах зарядила потужною мотивацією і закликала любити себе.
Автор: Styler