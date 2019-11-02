Панчохи і корсет: Астаф'єва підірвала мережу гарячими фото в білизні

Українська співачка Дар'я Астаф'єва, яка є однією з найбільш гарячих співачок в країнах СНД, продовжує радувати фанатів напівоголеними знімками. Артистка у своєму офіційному акаунті Instagram опублікувала новий знімок, на якому вона зображена у спокусливій білизні. Чуттєвий знімок викликав бурю емоцій у шанувальників творчості Астаф'євої.

Артистка в підписі до світлини написала, що тільки починає знайомитися з фотографією і розкривати свою сексуальність.

"Є люди, поруч з якими, я розумію, що "про фотографію" і "про секс" я знаю все. А саме - нічого. Приємно познайомитися", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва (скріншот: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У мережі порахували, що співачка виглядає як не можна краще:

Шикарна!!!!!!!! Не перестаю захоплюватися Вашою красою! Рівних немає! Нехай не ображається на мене Моніка Белуччі) - наша Даша найкрасивіша!!!!!

Телефон з рук випав... друкував у польоті, що це – вогонь.

Красуня!!

Богиня.

Даша, Ви просто космос!

Мені подобаються у вас тільки ваші очі.

Ну яка ж ви спокуслива.

Реакція мережі на фото Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає улюбленого вдома.