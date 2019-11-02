Панчохи і корсет: Астаф'єва підірвала мережу гарячими фото в білизні

Виконавиця заявила, що нічого не знає про фотографію
Українська співачка Дар'я Астаф'єва, яка є однією з найбільш гарячих співачок в країнах СНД, продовжує радувати фанатів напівоголеними знімками. Артистка у своєму офіційному акаунті Instagram опублікувала новий знімок, на якому вона зображена у спокусливій білизні. Чуттєвий знімок викликав бурю емоцій у шанувальників творчості Астаф'євої.
Артистка в підписі до світлини написала, що тільки починає знайомитися з фотографією і розкривати свою сексуальність.
"Є люди, поруч з якими, я розумію, що "про фотографію" і "про секс" я знаю все. А саме - нічого. Приємно познайомитися", - написала Астаф'єва.
Даша Астаф'єва (скріншот: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
У мережі порахували, що співачка виглядає як не можна краще:
Реакція мережі на фото Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає улюбленого вдома.