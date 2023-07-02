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Слышим только красноречивую тишину. Подоляк призвал отреагировать на риск теракта на ЗАЭС

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Воскресенье 02 июля 2023 10:25
Слышим только красноречивую тишину. Подоляк призвал отреагировать на риск теракта на ЗАЭС Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен предупредить Россию о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет лишь одно совместное публичное заявление от лидеров глобального мира: "Любая российская провокация на ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями", - пишет Подоляк.

Зато как отметил советник главы Офиса президента, Украина слышит от международного сообщества только "абсолютную и красноречивую тишину".

Риск теракта на ЗАЭС

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о том, что российские оккупанты могут раздумывать над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. Как отметил руководитель ГУР Кирилл Буданов, россияне дополнительно заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого "будут значительные проблемы".

Как считает президент, враг может совершить теракт для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Подробнее о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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