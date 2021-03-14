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Диво-гол, видалення і три голи: "Арсенал" переміг "Тоттенгем" в лондонському дербі

Автор: Роман Тверденко

"Арсенал" переграв "Тоттенгем" в лондонському дербі в рамках 28-го туру чемпіонату Англії. Команда Жозе Моуріньо догравала поєдинок у меншості.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Окрасою матчу став перший гол. Його забив на 19-й хвилині півзахисник "Тоттенгема" Ерік Ламела. Аргентинець виконав "рабонну" у штрафному "Арсеналу" і ефектно забив у дальній кут воріт Бернда Лено.

"Арсенал" зміг зрівняти рахунок вже в першому таймі. Норвежець Мартін Эдегор забив у ворота Уго Льоріса з передачі Кірана Тірні під кінець першої половини, на 44-й хвилині.

У другому таймі "каноніри" вийшли вперед. Александер Ляказетт успішно виконав пенальті на 64-й хвилині.

Надалі справи для "Тоттенгема" тільки стали гірше. Автор першого гола Ерік Ламела заробив за сім хвилин два попередження і був видалений на 76-й хвилині, залишивши команду вдесятьох.

В кінцівці, незважаючи на гру у меншості, команда Жозе Моуріньо притиснула "Арсенал" і мала чудовий шанс зрівняти рахунок. Харрі Кейн пробив зі штрафного у штангу, Лукас Моура в падінні добивав у ворота, але захисник "Арсеналу" Габріел вибив м'яч в момент, коли Лено не міг врятувати ворота.

У підсумку 2:1 для "Арсеналу". У команди Мікеля Артети 41 очко і 10-е місце в таблиці. "Тоттенгем" програв після трьох перемог поспіль, у них 45 очок і 7-е місце. Від зони Ліги чемпіонів їх відділяє шість очок.

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