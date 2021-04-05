RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Щоб зусилля не були даремними": в Англії запускають масове тестування на COVID

Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив 5 квітня, що всі в Англії зможуть двічі на тиждень проходити тест на COVID-19. Це дозволить ефективніше відстежувати нові випадки захворювання і розірвати ланцюг його поширення.

Про це Джонсон сказав у своїй заяві, передає Reuters.

Джонсон, який пізніше в понеділок має підтвердити плани щодо відновлення міжнародних поїздок та відкриття деяких секторів економіки, заявив, що нова програма масового тестування дозволить виявляти безсимптомні випадки і розірвати ланцюг передачі захворювання.

"Оскільки ми продовжуємо досягати значного прогресу в нашій програмі з вакцинації та дотримуватись нашої "дорожньої карти" обережного пом'якшення обмежень, регулярне швидке тестування є ще важливішим для того, аби ці зусилля не були даремними", - зазначив Джонсон у заяві.

Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар заявив, що тести будуть робити вдома чи на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках чи тестових центрах. Він впевнений, що люди свідомі, і в разі позитивного тесту вони ізолюватимуться.

Очікується, що Джонсон невдовзі підтвердить відкриття в Англії магазинів на відкритому повітрі та перукарень з 12 квітня, тоді як для міжнародних поїздок буде використана світлофорна система щодо країн, в залежності від рівня вакцинації.

Паспорти вакцинації також проходять розгляд у державних інституціях.

Згідно з чинним планом, міжнародні поїздки відновляться не раніше 17 травня. При цьому Financial Times заявила, що Джонсон не передбачав конкретних часових рамок.

Шотландія, Уельс та Північна Ірландія йдуть власним, але схожим з Англією шляхом щодо обмежень.

Нагадаємо, у понеділок, 5 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить про нові кроки щодо пом'якшення карантину. У країні різко знизився рівень смертності від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу
У трьох областях України за неділю не зробили жодного щеплення від COVID
Епідеміолог Байдена заявив про четверту хвилю COVID-19 в США
Прогноз погоди