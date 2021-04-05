"Щоб зусилля не були даремними": в Англії запускають масове тестування на COVID

Джонсон, який пізніше в понеділок має підтвердити плани щодо відновлення міжнародних поїздок та відкриття деяких секторів економіки, заявив, що нова програма масового тестування дозволить виявляти безсимптомні випадки і розірвати ланцюг передачі захворювання.

"Оскільки ми продовжуємо досягати значного прогресу в нашій програмі з вакцинації та дотримуватись нашої "дорожньої карти" обережного пом'якшення обмежень, регулярне швидке тестування є ще важливішим для того, аби ці зусилля не були даремними", - зазначив Джонсон у заяві.

Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар заявив, що тести будуть робити вдома чи на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках чи тестових центрах. Він впевнений, що люди свідомі, і в разі позитивного тесту вони ізолюватимуться.

Очікується, що Джонсон невдовзі підтвердить відкриття в Англії магазинів на відкритому повітрі та перукарень з 12 квітня, тоді як для міжнародних поїздок буде використана світлофорна система щодо країн, в залежності від рівня вакцинації.

Паспорти вакцинації також проходять розгляд у державних інституціях.

Згідно з чинним планом, міжнародні поїздки відновляться не раніше 17 травня. При цьому Financial Times заявила, що Джонсон не передбачав конкретних часових рамок.

Шотландія, Уельс та Північна Ірландія йдуть власним, але схожим з Англією шляхом щодо обмежень.