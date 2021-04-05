ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Щоб зусилля не були даремними": в Англії запускають масове тестування на COVID

Новость на русском → Велика Британія, Понеділок 05 квітня 2021 10:35
"Щоб зусилля не були даремними": в Англії запускають масове тестування на COVID Фото: у Британії проводитимуть масове тестування на коронавірус (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив 5 квітня, що всі в Англії зможуть двічі на тиждень проходити тест на COVID-19. Це дозволить ефективніше відстежувати нові випадки захворювання і розірвати ланцюг його поширення.

Про це Джонсон сказав у своїй заяві, передає Reuters.

Джонсон, який пізніше в понеділок має підтвердити плани щодо відновлення міжнародних поїздок та відкриття деяких секторів економіки, заявив, що нова програма масового тестування дозволить виявляти безсимптомні випадки і розірвати ланцюг передачі захворювання.

"Оскільки ми продовжуємо досягати значного прогресу в нашій програмі з вакцинації та дотримуватись нашої "дорожньої карти" обережного пом'якшення обмежень, регулярне швидке тестування є ще важливішим для того, аби ці зусилля не були даремними", - зазначив Джонсон у заяві.

Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар заявив, що тести будуть робити вдома чи на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках чи тестових центрах. Він впевнений, що люди свідомі, і в разі позитивного тесту вони ізолюватимуться.

Очікується, що Джонсон невдовзі підтвердить відкриття в Англії магазинів на відкритому повітрі та перукарень з 12 квітня, тоді як для міжнародних поїздок буде використана світлофорна система щодо країн, в залежності від рівня вакцинації.

Паспорти вакцинації також проходять розгляд у державних інституціях.

Згідно з чинним планом, міжнародні поїздки відновляться не раніше 17 травня. При цьому Financial Times заявила, що Джонсон не передбачав конкретних часових рамок.

Шотландія, Уельс та Північна Ірландія йдуть власним, але схожим з Англією шляхом щодо обмежень.

Нагадаємо, у понеділок, 5 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить про нові кроки щодо пом'якшення карантину. У країні різко знизився рівень смертності від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Локдаун у Києві: на вулицях затори, транспорт працює за спецперепустками
Локдаун у Києві: на вулицях затори, транспорт працює за спецперепустками
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади