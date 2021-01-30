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"Щоб вистачило іншим": ВООЗ закликає розвинені країни сповільнити COVID-вакцинацію

Субота 30 січня 2021 22:59
"Щоб вистачило іншим": ВООЗ закликає розвинені країни сповільнити COVID-вакцинацію
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Там турбуються, щоб вакцин вистачило і менш заможним країнам.

Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс в інтерв’ю BBC.

За її словами, наразі 95% всіх вакцинацій було проведено всього в 10 країнах, в той час, як тільки дві країни з низьким і середнім рівнем доходів тільки почали програми імунізації.

"Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, зачекайте на інші групи країн, де ще не почали вакцинацію. Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, й робити це треба разом", - наголосила Гарріс.

Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського союзу про заборону на експорт вакцин від COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС. Подібні заходи не йдуть на користь світової охорони здоров'я.

Нагадаємо, 29 січня Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з ЄС вакцини від COVID. Захід розрахований до кінця березня.

Своєю чергою, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Аданом Гебреісус звернувся за допомогою до країн, які вже отримали вакцину від коронавірусу. Він попросив допомогти глобальному механізму COVAX. У ВООЗ також заявляли, що постачання вакцин від коронавірусу по механізму COVAX може початися вже у лютому.

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