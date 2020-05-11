ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Надзвичайний стан через COVID-19 у Казахстані визнали форс-мажором

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 23:15
Надзвичайний стан через COVID-19 у Казахстані визнали форс-мажором
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (ca news org)

Режим НС закінчився 11 травня

У Казахстані режим надзвичайного стану, запроваджений через епідемію коронавірусної інфекції буде визнаний форс-мажором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив, що це станеться у разі звернення до суду підприємців.

"З метою недопущення тиску з боку недобросовісних кредиторів доручаю призупинити порушення процедури банкрутства щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців до 1 жовтня поточного року", - зазначив Токаєв.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Казахстані через коронавірус було введено з 16 березня. Спочатку режим НС повинен був завершитися 15 квітня. У цей період у країні запроваджено карантин, посилена охорона громадського порядку і особливо важливих державних і стратегічних об'єктів. Також тимчасово закриті торгові центри, кінотеатри, виставки і заборонені масові заходи.

11 травня режиим НС завершився, але на території країни зберігається карантинний режим, обмеження влада обіцяє поступово знімати в разі досягнення приросту захворюваності COVID-19 не більш як на 7% упродовж тижня.

Всього з початку пандемії коронавірусу в Казахстані зафіксували трохи більше 5 тис. хворих. 32 випадки летальні.

Теги Новини України КазахстанКоронавіруснадзвичайний стан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся