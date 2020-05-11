Надзвичайний стан через COVID-19 у Казахстані визнали форс-мажором

Фото: Касим-Жомарт Токаєв (ca news org)

Режим НС закінчився 11 травня

У Казахстані режим надзвичайного стану, запроваджений через епідемію коронавірусної інфекції буде визнаний форс-мажором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив, що це станеться у разі звернення до суду підприємців.

"З метою недопущення тиску з боку недобросовісних кредиторів доручаю призупинити порушення процедури банкрутства щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців до 1 жовтня поточного року", - зазначив Токаєв.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Казахстані через коронавірус було введено з 16 березня. Спочатку режим НС повинен був завершитися 15 квітня. У цей період у країні запроваджено карантин, посилена охорона громадського порядку і особливо важливих державних і стратегічних об'єктів. Також тимчасово закриті торгові центри, кінотеатри, виставки і заборонені масові заходи.

11 травня режиим НС завершився, але на території країни зберігається карантинний режим, обмеження влада обіцяє поступово знімати в разі досягнення приросту захворюваності COVID-19 не більш як на 7% упродовж тижня.

Всього з початку пандемії коронавірусу в Казахстані зафіксували трохи більше 5 тис. хворих. 32 випадки летальні.