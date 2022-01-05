Надзвичайний стан в Казахстані та новий штам коронавірусу у Франції: новини за 4 січня

У Казахстані відправлено у відставку уряд, у Франції виявили новий штам коронавірусу, НАТО проведе екстрену зустріч. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 4 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Бустерна доза вакцини проти COVID-19 вводиться в Україні для людей віком 60+. Отримати можна через 6 місяців з дати другого щеплення.

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до схеми змішування вакцин від коронавірусу. Зокрема, для первинної та бустерної вакцинації.

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб. Штам має 46 нових мутацій.

У США за минулу добу зафіксували понад 1 млн випадків коронавірусу. Що є світовим рекордом за весь час пандемії COVID-19.

У США центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) назвав рідкісні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон", при яких слід якомога швидше звернутися в лікарню. Відзначається, що це симптоми не виникають при інших штамах.

В Казахстані ввели НС та відправили у відставку уряд

В Казахстані акції протесту через підвищення цін на автомобільний газ переросли в зіткнення з поліцією, для розгону натовпу застосували світлошумові гранати. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку. Призначений новий держсекретар і виконуючий обов'язки прем'єра.

У місті Алмати та Мангістауській області введено режим надзвичайного стану до 19 січня. Там діятиме комендантська година з 23:00 до 7:00, заборонений виїзд і в'їзд в обидва регіони. Також введено заборону на масові заходи, продаж алкоголю і зброї.

НАТО проведе екстрену зустріч через нарощування військ РФ біля кордонів України

Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання, щоб, зокрема, обговорити нарощування військової потужності Росії біля українських кордонів. Воно заплановане на 7 січня.

Відомо, що зустріч розпочнеться 7 січня 2022 року о 14:00 та пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Вихідні на Різдво. Скільки відпочиватимемо і чи доведеться відпрацьовувати

У січні 2022 на українців чекають додаткові вихідні. Різдвяні свята триватимуть загалом три дні.

Коли почнеться довгий вікенд і чи буде перенесення робочих днів у січні - докладно на РБК-Україна.

В Україні різко зміниться погода на Різдво: новий прогноз синоптиків

Погода в Україні після рекордно теплого початку 2022-го року знову зміниться. Синоптики прогнозують, що на Різдво 7 січня в країну прийде похолодання. Сильного мінуса не очікується, але після потепління зміни будуть відчутні.

Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте в матеріалі Styler.