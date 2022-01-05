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Надзвичайний стан в Казахстані та новий штам коронавірусу у Франції: новини за 4 січня

Автор: РБК-Україна

У Казахстані відправлено у відставку уряд, у Франції виявили новий штам коронавірусу, НАТО проведе екстрену зустріч. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 4 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

В Казахстані ввели НС та відправили у відставку уряд

В Казахстані акції протесту через підвищення цін на автомобільний газ переросли в зіткнення з поліцією, для розгону натовпу застосували світлошумові гранати. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку. Призначений новий держсекретар і виконуючий обов'язки прем'єра.

У місті Алмати та Мангістауській області введено режим надзвичайного стану до 19 січня. Там діятиме комендантська година з 23:00 до 7:00, заборонений виїзд і в'їзд в обидва регіони. Також введено заборону на масові заходи, продаж алкоголю і зброї.

НАТО проведе екстрену зустріч через нарощування військ РФ біля кордонів України

Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання, щоб, зокрема, обговорити нарощування військової потужності Росії біля українських кордонів. Воно заплановане на 7 січня.

Відомо, що зустріч розпочнеться 7 січня 2022 року о 14:00 та пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Коли почнеться довгий вікенд і чи буде перенесення робочих днів у січні - докладно на РБК-Україна.

В Україні різко зміниться погода на Різдво: новий прогноз синоптиків

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Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте в матеріалі Styler.

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