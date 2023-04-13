Четыре сценария относительно войны, опубликованные NYT, - это очень опасная вещь, - Данилов

Публикация четырех "диких" сценариев, которые якобы рассматривали в США как гипотетические факторы влияния на ход войны, очень опасна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Все, кто комментирует сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на происходящие процессы. Не знаю, для чего они это сделали. Первое - это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможно может происходить. Именно от этого нужно отталкиваться", - указал чиновник.
Данилов отметил, что "все четыре описанных сценария событий в войне крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться".
"Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны. Я не знаю вообще, для чего это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать на такие сценарии внимание", - добавил секретарь СНБО.
Ранее мы писали, что в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.
Следовательно, в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.
К слову, подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.