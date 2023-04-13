Четыре сценария относительно войны, опубликованные NYT, - это очень опасная вещь, - Данилов

"Все, кто комментирует сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на происходящие процессы. Не знаю, для чего они это сделали. Первое - это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможно может происходить. Именно от этого нужно отталкиваться", - указал чиновник.

Данилов отметил, что "все четыре описанных сценария событий в войне крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться".

"Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны. Я не знаю вообще, для чего это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать на такие сценарии внимание", - добавил секретарь СНБО.