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Четыре российских военных из Бурятии получили подозрения за пытки жителей Киевской области

Фото: ДБР сообщило о подозрении четырем военным РФ из Бурятии (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении четырем российским военным из Бурятии, которые пытали жителей Киевской области во время временной оккупации Бучанского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следователи собрали доказательства причастности четырех военнослужащих из Республики Бурятия (РФ) в нарушениях законов и обычаев войны, в частности, факты пыток и издевательств над украинским гражданским населением.

Как отмечают в ведомстве, в начале марта 2022 года заместитель командира бригады полковник Иван Кий по приказу руководства обустроил в селе Вышеград командный пункт и "изолятор временного содержания" (пыточную - ред.).

В то же время, он поручил своим подчиненным отыскивать патриотически настроенных местных жителей и арестовывать их. При этом он приказал не только охранять задержанных гражданских, но и проводить с ними допросы с применением физического и психологического насилия.

"В настоящее время документально доказано участие в таких противоправных действиях офицера разведывательного отдела штаба капитана Оскара Сытдикова, командира 9 мотострелковой роты 37 бригады лейтенанта Магомеда Магомедова, командира отделения взвода радиоэлектронной разведки бригады сержанта Георгия Раднатарова", - говорится в сообщении.

Данные лица грабили, пытали и унижали украинских граждан.

"Работа по документальному подтверждению противоправных действий других военнослужащих этой бригады продолжается", - сообщили в ДБР.

Фото: четыре военных из Бурятии, причастные к пыткам гражданского населения в Бучанском районе (t.me/DBRgovua)

Пытки украинцев в оккупации

Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления на территории Украины. В частности, они обустроили большое количество застенков, куда помещали мирных жителей за их проукраинскую позицию.

Так, 17 января стало известно, что на территории Харьковской области полиция нашла почти 30 застенков. В частности, в Купянске оккупанты более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении "изолятора временного содержания" Купянского отдела полиции.

Недавно стало известно, что украинец впервые подал иск о российских пытках в суд Аргентины.

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