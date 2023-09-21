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В Черногории произошло смертельное ДТП с автобусом: среди пострадавших есть украинцы

Фото: в Черногории произошло смертельное ДТП с автобусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Черногории на трассе Цетине-Будва пассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека. Среди пострадавших также есть украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pobjeda.

По предварительным данным, в автобусе, который съехал с дороги и упал в бездну, было от 30 до 35 пассажиров. Погибли гражданин Британии и девятнадцатилетняя девочка из Черногории.

Среди пострадавших украинцев тяжелые телесные повреждения получил мужчина, который сейчас находится в тяжелейшем состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую конечность.

Как сообщается, водитель автобуса был арестован по подозрению в нарушении безопасности дорожного движения.

По данным правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель по неизвестной причине не справился с управлением автобусом и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров.

 

Фото: в Черногории произошло смертельное ДТП с автобусом (pobjeda.me)

ДТП с украинцами за границей

Напомним, 19 сентября рейсовый в Австрии перевернулся автобус с 40 пассажирами. В результате ДТП погиб один человек, также много пострадавших, среди которых и украинцы.

Также 28 августа в Румынии автобус с 40 украинцами попал в аварию, из-за чего пострадали 12 человек.

Кроме того, 25 августа вблизи города Латизана на севере Италии произошло ДТП. Тогда автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой. В результате аварии пострадали 15 человек, из них семеро детей.

 

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ДТПЧерногория