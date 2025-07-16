В Чернобыле надругались над могилами хасидов: за дело взялась полиция

Как отмечается, 15 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории старого кладбища в городе Чернобыль совершено надругательство над захоронениями. Правоохранители Чернобыльского отделения полиции провели осмотр места происшествия.

По предварительным данным, замки к двум огелям выдающихся деятелей хасидского движения, были сломаны, сожжено "квитлах" и, вероятно, похищены молитвенные книги, которые хранились внутри.

Следователи начали уголовное производство по факту надругательства над местом захоронения (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины). Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.