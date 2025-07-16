В Чернобыле надругались над могилами хасидов: за дело взялась полиция

В Чернобыле неизвестные надругались над могилами деятелей хасидского движения. Правоохранители открыли уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
Как отмечается, 15 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории старого кладбища в городе Чернобыль совершено надругательство над захоронениями. Правоохранители Чернобыльского отделения полиции провели осмотр места происшествия.
По предварительным данным, замки к двум огелям выдающихся деятелей хасидского движения, были сломаны, сожжено "квитлах" и, вероятно, похищены молитвенные книги, которые хранились внутри.
Следователи начали уголовное производство по факту надругательства над местом захоронения (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины). Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.
Напомним, в июне 2024 года 60-летняя женщина совершила надругательство над могилами известных украинских защитников в Киеве. Были повреждены могилы погибших военных Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Павла Петриченко и летчика Андрея Пильщикова ("Джус").
Женщину задержали, а правоохранители объявили подозрение по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном из хулиганских побуждений. Ей грозит до семи лет тюрьмы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.