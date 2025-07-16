ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Чернобыле надругались над могилами хасидов: за дело взялась полиция

Чернобыль, Среда 16 июля 2025 02:12
UA EN RU
В Чернобыле надругались над могилами хасидов: за дело взялась полиция Фото: в Чернобыле вандалы повредили могилы хасидов (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Наталья Юрченко

В Чернобыле неизвестные надругались над могилами деятелей хасидского движения. Правоохранители открыли уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

Как отмечается, 15 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории старого кладбища в городе Чернобыль совершено надругательство над захоронениями. Правоохранители Чернобыльского отделения полиции провели осмотр места происшествия.

По предварительным данным, замки к двум огелям выдающихся деятелей хасидского движения, были сломаны, сожжено "квитлах" и, вероятно, похищены молитвенные книги, которые хранились внутри.

Следователи начали уголовное производство по факту надругательства над местом захоронения (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины). Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.

Напомним, в июне 2024 года 60-летняя женщина совершила надругательство над могилами известных украинских защитников в Киеве. Были повреждены могилы погибших военных Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Павла Петриченко и летчика Андрея Пильщикова ("Джус").

Женщину задержали, а правоохранители объявили подозрение по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном из хулиганских побуждений. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Киевская область Чернобыль
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия