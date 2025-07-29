Почему летом у нас пропадает аппетит? Объясняет диетолог

Почему летом у нас пропадает аппетит?

По словам специалиста, в нашей центральной нервной системе есть специальный центр, который отвечает за регуляцию аппетита. Он напрямую реагирует на температуру окружающей среды. Когда становится жарко, этот "центр" снижает чувство голода.

Летом организм тратит меньше энергии на поддержание внутренней температуры тела (около 37°C), поэтому и потребность в калориях уменьшается. И наоборот - в холодное время мы едим больше, потому что часть калорий идет на "обогрев" тела (термогенез), а для этого активно используются жиры.

Это естественный процесс, и беспокоиться из-за снижения аппетита летом не стоит. Более того, как подчеркивает Анохина, важнее не переедать, особенно вечером.

Часто бывает так, что днем люди почти ничего не едят, а уже после захода солнца "наверстывают" большой порцией еды. Это - ошибка.

Какой летом идеальный ужин летом

Идеальный ужин летом - легкий, богатый белками. Именно белки необходимы организму ночью для восстановления поврежденных за день клеток.

Ведь днем мы тратим энергию на движение, труд, физическую и умственную нагрузку, а ночью - "ремонтируем" потери. Все клетки и ткани в нашем теле состоят преимущественно из белков, поэтому без них полноценное восстановление невозможно.

Профессор также напомнила, что летом жиров в рационе должно быть меньше, потому что организму не нужно согреваться. И привела пример северных народов, которые, наоборот, вынуждены питаться жирной и белковой пищей, чтобы выжить в условиях холода.

Итак, уменьшение аппетита летом - вполне нормальная реакция организма. Главное прислушиваться к себе и выбирать легкие, питательные продукты, которые не будут отягощать пищеварение.