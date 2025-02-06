Почему война способствует распространению грибковых инфекций и что с этим делать: объяснение Минздрава

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Врачи Министерства здравоохранения отметили, что в последние годы наблюдается рост грибковых заболеваний в мире.

Из-за военных действий, которые продолжаются в Украине, у многих изменились условия и образ жизни, питание, возможности соблюдения правил личной гигиены, психоэмоциональное состояние и тому подобное.

К тому же вынужденное пребывание в бомбоубежищах, подвалах, местах массового скопления негативно влияет на здоровье и способствует развитию микозов стоп и поражением грибком ногтевых пластинок (онихомикоза).

Как проявляется онихомикоз

Грибковые инфекции или микозы достаточно распространены, вызванные различными видами грибов.

"Бытует мнение, что онихомикозы - это несерьезное заболевание, и даже в мирное время люди не спешили обращаться с этой проблемой к врачу, а во время войны тем более", - отметили медики.

Основные симптомы грибковой инфекции:

изменение формы ногтевой пластинки,

изменение цвета ногтя и прозрачности (здоровый ноготь имеет бледно-розовый цвет, а больной - сначала может иметь белые, желтые или черные пятна, а затем полностью изменить цвет);

ломкость, истончение или утолщение ногтя, его становится трудно стричь;

полное разрушение или расслоение ногтевой пластины (при длительном и тяжелом течении болезни);

зуд и шелушение кожи вокруг ногтей и др.

При онихомикозе вполне возможно также и поражение ногтей на руках. Однако стоит помнить, что проблемы с ногтями не всегда являются следствием грибковой инфекции

Причины нездорового вида ногтей могут быть разные:

прием медпрепаратов (влияет на цвет ногтя);

наличие заболеваний (сахарный диабет, псориаз, красный плоский лишай и др.);

неправильный уход и т.д.

Грибок ногтей достаточно легко распространяется, поэтому заразиться им можно, как дома (например, от близкого человека, который болеет), так и в местах общего пользования.

Для заражения онихомикозом необходимы определенные условия:

наличие микротравм и повреждений ногтевых пластинок;

пользование общей обувью;

длительное ношение тесной обуви (способствует травмированию ногтей);

посещение мест общего пользования (например, душевые, баня, бассейны, спортзалы);

постоянное пребывание в одном помещении с больным грибком человеком.

Группы риска:

люди пожилого возраста и со слабым иммунитетом;

люди, которые имеют одно или сразу несколько хронических заболеваний (сахарный диабет и псориаз);

люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. У этих пациентов нарушено кровоснабжение и питание ногтевых пластинок;

генетическая предрасположенность к заражению теми или иными видами грибов;

люди, профессии которых предполагают длительное пребывание в обуви (медики, спортсмены, военные и др.)

Диагностика онихомикоза

Важно, чтобы диагноз устанавливал врач-дерматолог, ведь поражения ногтей при различных заболеваниях часто похожи. Именно поэтому для подтверждения заболевания врач проведет соответствующее микроскопическое исследование пораженного ногтя, и будет определен конкретный вид патогенного грибка.

Для этого берут не только обрезок ногтевой пластины, а и соскоб из ногтевого ложа, из-под пластинки и тщательно изучают взятый материал. В сложных случаях могут проводить и другие методы - биопсию ногтя и тому подобное.

Если вы заболели "грибком", то:

не игнорируйте болезнь;

болезнь; настройтесь, что лечение может быть длительным (от 1 до нескольких месяцев). Визуальное улучшение не значит, что вы уже вылечились, это желательно подтверждать лабораторно;

(от 1 до нескольких месяцев). Визуальное улучшение не значит, что вы уже вылечились, это желательно подтверждать лабораторно; не занимайтесь самолечением (не назначайте сами себе противогрибковые средства, не все они одинаково эффективны);

(не назначайте сами себе противогрибковые средства, не все они одинаково эффективны); при первой возможности обратитесь к врачу.

К чему может привести игнорирование болезни

Постоянный очаг грибковой инфекции в организме вызывает чувствительность организма к:

появления аллергических заболеваний;

осложнения течения многих имеющихся болезней;

бактериальной инфекции;

разрушения или деформирования ногтевой пластинки (это приводит к болевым ощущениям при ношении тесной тяжелой обуви и при преодолении больших расстояний пешком).

Как происходит лечение

В лечении главное - удалить из организма возбудителя (грибок), который спровоцировал инфекцию.

Противогрибковые препараты могут применяться:

местно (растворы, мази, лаки, пластыри, которые наносят непосредственно на пораженный ноготь).

Преимущества: обеспечивается достаточная концентрация препарата в очаге поражения, что не достигается при внутреннем применении препаратов; препарат действует только на месте поражения и не проникает в системный кровоток (такое лечение более безопасно).

Недостатки: через толстую ногтевую пластинку проникают далеко не все препараты. Чтобы достичь желаемой концентрации приходится дополнительно применять вспомогательные вещества (кератолитики) для размягчения ногтевой пластины, чистки ногтевого ложа.

перорально (прием противогрибковых лекарственных средств).

При поражении грибком сразу многих ногтей, при значительных их изменениях рекомендуется проводить системную терапию: сочетание местного лечения с приемом противогрибковых препаратов. Это сокращает срок лечения, уменьшение дозы и снижает вероятность развития нежелательных побочных эффектов.

При комплексной терапии препарат попадает в ногтевую пластинку через кровь, накапливается не только в ногтевой пластине, но и в глубоких слоях, может оставаться там длительное время, даже после завершения лечения.

Однако не следует забывать о потенциальной токсичности противогрибковых препаратов.

Противогрибковые препараты противопоказано принимать:

пациентам с хроническими заболеваниями печени и медикаментозной аллергией;

беременным и кормящим матерям.

При выраженной деформации ногтя может проводиться хирургическое удаление ногтевой пластинки. Лечение может длиться несколько месяцев и зависит от многих факторов: возраста пациента, локализации поражения на ногтях стоп или кистей (так как ногти стоп отрастают медленнее), наличие сопутствующих хронических заболеваний и т.д.

"Не забывайте, во время лечения онихомикоза необходимо постоянно проводить обработку обуви, дезинфекцию ножниц, использовать одноразовые пилки для ногтей и др. Несоблюдение этих правил, даже при полном курсе лечения, может привести к рецидивам", - отметили в Минздраве.

После завершения лечения продолжайте придерживаться гигиенических мероприятий и выполнять советы врача.

Профилактика заболевания

Правила, которые не позволят стать жертвой грибка ногтей:

стараться, чтобы питание было максимально здоровым;

соблюдать личную гигиену (тщательно мойте руки перед едой, после каждого посещения туалета, общественных мест и т.д.);

не пользоваться общими полотенцами, маникюрными инструментами;

использовать только личную обувь;

не ходить босиком в общих душах, бассейнах, а использовать для этого резиновую обувь, которую периодически необходимо обрабатывать и т.д;

бороться с чрезмерной потливостью стоп и соблюдать их гигиену;

тщательно обрабатывать ванну или душевую кабину, особенно, если ваш близкий человек уже имеет это заболевание.

Важными профилактическими мерами онихомикозов является надлежащее гигиеническое содержание мест общего пользования, их регулярная уборка и дезинфекция.

Как уберечься от "грибка" тем, кто не имеет возможности соблюдать надлежащую гигиену

Пребывание летом длительное время в неудобной закрытой обуви в условиях повышенной температуры, отсутствия доступа к воздуху и повышенной влажности может способствовать развитию онихомикозов. Поэтому по возможности кожа стоп иногда должна "дышать". Для этого: