Почему война способствует распространению грибковых инфекций и что с этим делать: объяснение Минздрава

В Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, которая изменила условия жизни миллионов людей. Недостаток гигиены, стресс и частое пребывание в укрытиях способствуют распространению грибковых инфекций, в частности онихомикоза.
Подробнее о том, как диагностировать и лечить грибок ногтей, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Врачи Министерства здравоохранения отметили, что в последние годы наблюдается рост грибковых заболеваний в мире.
Из-за военных действий, которые продолжаются в Украине, у многих изменились условия и образ жизни, питание, возможности соблюдения правил личной гигиены, психоэмоциональное состояние и тому подобное.
К тому же вынужденное пребывание в бомбоубежищах, подвалах, местах массового скопления негативно влияет на здоровье и способствует развитию микозов стоп и поражением грибком ногтевых пластинок (онихомикоза).
Грибковые инфекции или микозы достаточно распространены, вызванные различными видами грибов.
"Бытует мнение, что онихомикозы - это несерьезное заболевание, и даже в мирное время люди не спешили обращаться с этой проблемой к врачу, а во время войны тем более", - отметили медики.
Основные симптомы грибковой инфекции:
При онихомикозе вполне возможно также и поражение ногтей на руках. Однако стоит помнить, что проблемы с ногтями не всегда являются следствием грибковой инфекции
Причины нездорового вида ногтей могут быть разные:
Грибок ногтей достаточно легко распространяется, поэтому заразиться им можно, как дома (например, от близкого человека, который болеет), так и в местах общего пользования.
Для заражения онихомикозом необходимы определенные условия:
Группы риска:
Важно, чтобы диагноз устанавливал врач-дерматолог, ведь поражения ногтей при различных заболеваниях часто похожи. Именно поэтому для подтверждения заболевания врач проведет соответствующее микроскопическое исследование пораженного ногтя, и будет определен конкретный вид патогенного грибка.
Для этого берут не только обрезок ногтевой пластины, а и соскоб из ногтевого ложа, из-под пластинки и тщательно изучают взятый материал. В сложных случаях могут проводить и другие методы - биопсию ногтя и тому подобное.
Если вы заболели "грибком", то:
К чему может привести игнорирование болезни
Постоянный очаг грибковой инфекции в организме вызывает чувствительность организма к:
В лечении главное - удалить из организма возбудителя (грибок), который спровоцировал инфекцию.
Противогрибковые препараты могут применяться:
Преимущества: обеспечивается достаточная концентрация препарата в очаге поражения, что не достигается при внутреннем применении препаратов; препарат действует только на месте поражения и не проникает в системный кровоток (такое лечение более безопасно).
Недостатки: через толстую ногтевую пластинку проникают далеко не все препараты. Чтобы достичь желаемой концентрации приходится дополнительно применять вспомогательные вещества (кератолитики) для размягчения ногтевой пластины, чистки ногтевого ложа.
При поражении грибком сразу многих ногтей, при значительных их изменениях рекомендуется проводить системную терапию: сочетание местного лечения с приемом противогрибковых препаратов. Это сокращает срок лечения, уменьшение дозы и снижает вероятность развития нежелательных побочных эффектов.
При комплексной терапии препарат попадает в ногтевую пластинку через кровь, накапливается не только в ногтевой пластине, но и в глубоких слоях, может оставаться там длительное время, даже после завершения лечения.
Однако не следует забывать о потенциальной токсичности противогрибковых препаратов.
Противогрибковые препараты противопоказано принимать:
При выраженной деформации ногтя может проводиться хирургическое удаление ногтевой пластинки. Лечение может длиться несколько месяцев и зависит от многих факторов: возраста пациента, локализации поражения на ногтях стоп или кистей (так как ногти стоп отрастают медленнее), наличие сопутствующих хронических заболеваний и т.д.
"Не забывайте, во время лечения онихомикоза необходимо постоянно проводить обработку обуви, дезинфекцию ножниц, использовать одноразовые пилки для ногтей и др. Несоблюдение этих правил, даже при полном курсе лечения, может привести к рецидивам", - отметили в Минздраве.
После завершения лечения продолжайте придерживаться гигиенических мероприятий и выполнять советы врача.
Правила, которые не позволят стать жертвой грибка ногтей:
Важными профилактическими мерами онихомикозов является надлежащее гигиеническое содержание мест общего пользования, их регулярная уборка и дезинфекция.
Как уберечься от "грибка" тем, кто не имеет возможности соблюдать надлежащую гигиену
Пребывание летом длительное время в неудобной закрытой обуви в условиях повышенной температуры, отсутствия доступа к воздуху и повышенной влажности может способствовать развитию онихомикозов. Поэтому по возможности кожа стоп иногда должна "дышать". Для этого:
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
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