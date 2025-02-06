Почему война способствует распространению грибковых инфекций и что с этим делать: объяснение Минздрава
В Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, которая изменила условия жизни миллионов людей. Недостаток гигиены, стресс и частое пребывание в укрытиях способствуют распространению грибковых инфекций, в частности онихомикоза.
Подробнее о том, как диагностировать и лечить грибок ногтей, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
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Врачи Министерства здравоохранения отметили, что в последние годы наблюдается рост грибковых заболеваний в мире.
Из-за военных действий, которые продолжаются в Украине, у многих изменились условия и образ жизни, питание, возможности соблюдения правил личной гигиены, психоэмоциональное состояние и тому подобное.
К тому же вынужденное пребывание в бомбоубежищах, подвалах, местах массового скопления негативно влияет на здоровье и способствует развитию микозов стоп и поражением грибком ногтевых пластинок (онихомикоза).
Как проявляется онихомикоз
Грибковые инфекции или микозы достаточно распространены, вызванные различными видами грибов.
"Бытует мнение, что онихомикозы - это несерьезное заболевание, и даже в мирное время люди не спешили обращаться с этой проблемой к врачу, а во время войны тем более", - отметили медики.
Основные симптомы грибковой инфекции:
- изменение формы ногтевой пластинки,
- изменение цвета ногтя и прозрачности (здоровый ноготь имеет бледно-розовый цвет, а больной - сначала может иметь белые, желтые или черные пятна, а затем полностью изменить цвет);
- ломкость, истончение или утолщение ногтя, его становится трудно стричь;
- полное разрушение или расслоение ногтевой пластины (при длительном и тяжелом течении болезни);
- зуд и шелушение кожи вокруг ногтей и др.
При онихомикозе вполне возможно также и поражение ногтей на руках. Однако стоит помнить, что проблемы с ногтями не всегда являются следствием грибковой инфекции
Причины нездорового вида ногтей могут быть разные:
- прием медпрепаратов (влияет на цвет ногтя);
- наличие заболеваний (сахарный диабет, псориаз, красный плоский лишай и др.);
- неправильный уход и т.д.
Грибок ногтей достаточно легко распространяется, поэтому заразиться им можно, как дома (например, от близкого человека, который болеет), так и в местах общего пользования.
Для заражения онихомикозом необходимы определенные условия:
- наличие микротравм и повреждений ногтевых пластинок;
- пользование общей обувью;
- длительное ношение тесной обуви (способствует травмированию ногтей);
- посещение мест общего пользования (например, душевые, баня, бассейны, спортзалы);
- постоянное пребывание в одном помещении с больным грибком человеком.
Группы риска:
- люди пожилого возраста и со слабым иммунитетом;
- люди, которые имеют одно или сразу несколько хронических заболеваний (сахарный диабет и псориаз);
- люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. У этих пациентов нарушено кровоснабжение и питание ногтевых пластинок;
- генетическая предрасположенность к заражению теми или иными видами грибов;
- люди, профессии которых предполагают длительное пребывание в обуви (медики, спортсмены, военные и др.)
Диагностика онихомикоза
Важно, чтобы диагноз устанавливал врач-дерматолог, ведь поражения ногтей при различных заболеваниях часто похожи. Именно поэтому для подтверждения заболевания врач проведет соответствующее микроскопическое исследование пораженного ногтя, и будет определен конкретный вид патогенного грибка.
Для этого берут не только обрезок ногтевой пластины, а и соскоб из ногтевого ложа, из-под пластинки и тщательно изучают взятый материал. В сложных случаях могут проводить и другие методы - биопсию ногтя и тому подобное.
Если вы заболели "грибком", то:
- не игнорируйте болезнь;
- настройтесь, что лечение может быть длительным (от 1 до нескольких месяцев). Визуальное улучшение не значит, что вы уже вылечились, это желательно подтверждать лабораторно;
- не занимайтесь самолечением (не назначайте сами себе противогрибковые средства, не все они одинаково эффективны);
- при первой возможности обратитесь к врачу.
К чему может привести игнорирование болезни
Постоянный очаг грибковой инфекции в организме вызывает чувствительность организма к:
- появления аллергических заболеваний;
- осложнения течения многих имеющихся болезней;
- бактериальной инфекции;
- разрушения или деформирования ногтевой пластинки (это приводит к болевым ощущениям при ношении тесной тяжелой обуви и при преодолении больших расстояний пешком).
Как происходит лечение
В лечении главное - удалить из организма возбудителя (грибок), который спровоцировал инфекцию.
Противогрибковые препараты могут применяться:
- местно (растворы, мази, лаки, пластыри, которые наносят непосредственно на пораженный ноготь).
Преимущества: обеспечивается достаточная концентрация препарата в очаге поражения, что не достигается при внутреннем применении препаратов; препарат действует только на месте поражения и не проникает в системный кровоток (такое лечение более безопасно).
Недостатки: через толстую ногтевую пластинку проникают далеко не все препараты. Чтобы достичь желаемой концентрации приходится дополнительно применять вспомогательные вещества (кератолитики) для размягчения ногтевой пластины, чистки ногтевого ложа.
- перорально (прием противогрибковых лекарственных средств).
При поражении грибком сразу многих ногтей, при значительных их изменениях рекомендуется проводить системную терапию: сочетание местного лечения с приемом противогрибковых препаратов. Это сокращает срок лечения, уменьшение дозы и снижает вероятность развития нежелательных побочных эффектов.
При комплексной терапии препарат попадает в ногтевую пластинку через кровь, накапливается не только в ногтевой пластине, но и в глубоких слоях, может оставаться там длительное время, даже после завершения лечения.
Однако не следует забывать о потенциальной токсичности противогрибковых препаратов.
Противогрибковые препараты противопоказано принимать:
- пациентам с хроническими заболеваниями печени и медикаментозной аллергией;
- беременным и кормящим матерям.
При выраженной деформации ногтя может проводиться хирургическое удаление ногтевой пластинки. Лечение может длиться несколько месяцев и зависит от многих факторов: возраста пациента, локализации поражения на ногтях стоп или кистей (так как ногти стоп отрастают медленнее), наличие сопутствующих хронических заболеваний и т.д.
"Не забывайте, во время лечения онихомикоза необходимо постоянно проводить обработку обуви, дезинфекцию ножниц, использовать одноразовые пилки для ногтей и др. Несоблюдение этих правил, даже при полном курсе лечения, может привести к рецидивам", - отметили в Минздраве.
После завершения лечения продолжайте придерживаться гигиенических мероприятий и выполнять советы врача.
Профилактика заболевания
Правила, которые не позволят стать жертвой грибка ногтей:
- стараться, чтобы питание было максимально здоровым;
- соблюдать личную гигиену (тщательно мойте руки перед едой, после каждого посещения туалета, общественных мест и т.д.);
- не пользоваться общими полотенцами, маникюрными инструментами;
- использовать только личную обувь;
- не ходить босиком в общих душах, бассейнах, а использовать для этого резиновую обувь, которую периодически необходимо обрабатывать и т.д;
- бороться с чрезмерной потливостью стоп и соблюдать их гигиену;
- тщательно обрабатывать ванну или душевую кабину, особенно, если ваш близкий человек уже имеет это заболевание.
Важными профилактическими мерами онихомикозов является надлежащее гигиеническое содержание мест общего пользования, их регулярная уборка и дезинфекция.
Как уберечься от "грибка" тем, кто не имеет возможности соблюдать надлежащую гигиену
Пребывание летом длительное время в неудобной закрытой обуви в условиях повышенной температуры, отсутствия доступа к воздуху и повышенной влажности может способствовать развитию онихомикозов. Поэтому по возможности кожа стоп иногда должна "дышать". Для этого:
- старайтесь снять обувь и некоторое время побыть без нее;
- проветрите и просушите обувь и носки на солнце;
- старайтесь соблюдать гигиену стоп, даже если не имеете доступа к централизованному водоснабжению (например, используйте влажные салфетки, воду рек и озер, чтобы смыть остатки пота и грязи).
- не стесняйтесь обратиться за медпомощью при первых признаках заболевания.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
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