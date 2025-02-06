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Почему война способствует распространению грибковых инфекций и что с этим делать: объяснение Минздрава

Украина, Четверг 06 февраля 2025 18:00
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Почему война способствует распространению грибковых инфекций и что с этим делать: объяснение Минздрава Фото: война способствует распространению грибковых инфекций (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

В Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, которая изменила условия жизни миллионов людей. Недостаток гигиены, стресс и частое пребывание в укрытиях способствуют распространению грибковых инфекций, в частности онихомикоза.

Подробнее о том, как диагностировать и лечить грибок ногтей, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Содержание:

Врачи Министерства здравоохранения отметили, что в последние годы наблюдается рост грибковых заболеваний в мире.

Из-за военных действий, которые продолжаются в Украине, у многих изменились условия и образ жизни, питание, возможности соблюдения правил личной гигиены, психоэмоциональное состояние и тому подобное.

К тому же вынужденное пребывание в бомбоубежищах, подвалах, местах массового скопления негативно влияет на здоровье и способствует развитию микозов стоп и поражением грибком ногтевых пластинок (онихомикоза).

Как проявляется онихомикоз

Грибковые инфекции или микозы достаточно распространены, вызванные различными видами грибов.

"Бытует мнение, что онихомикозы - это несерьезное заболевание, и даже в мирное время люди не спешили обращаться с этой проблемой к врачу, а во время войны тем более", - отметили медики.

Основные симптомы грибковой инфекции:

  • изменение формы ногтевой пластинки,
  • изменение цвета ногтя и прозрачности (здоровый ноготь имеет бледно-розовый цвет, а больной - сначала может иметь белые, желтые или черные пятна, а затем полностью изменить цвет);
  • ломкость, истончение или утолщение ногтя, его становится трудно стричь;
  • полное разрушение или расслоение ногтевой пластины (при длительном и тяжелом течении болезни);
  • зуд и шелушение кожи вокруг ногтей и др.

При онихомикозе вполне возможно также и поражение ногтей на руках. Однако стоит помнить, что проблемы с ногтями не всегда являются следствием грибковой инфекции

Причины нездорового вида ногтей могут быть разные:

  • прием медпрепаратов (влияет на цвет ногтя);
  • наличие заболеваний (сахарный диабет, псориаз, красный плоский лишай и др.);
  • неправильный уход и т.д.

Грибок ногтей достаточно легко распространяется, поэтому заразиться им можно, как дома (например, от близкого человека, который болеет), так и в местах общего пользования.

Для заражения онихомикозом необходимы определенные условия:

  • наличие микротравм и повреждений ногтевых пластинок;
  • пользование общей обувью;
  • длительное ношение тесной обуви (способствует травмированию ногтей);
  • посещение мест общего пользования (например, душевые, баня, бассейны, спортзалы);
  • постоянное пребывание в одном помещении с больным грибком человеком.

Группы риска:

  • люди пожилого возраста и со слабым иммунитетом;
  • люди, которые имеют одно или сразу несколько хронических заболеваний (сахарный диабет и псориаз);
  • люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. У этих пациентов нарушено кровоснабжение и питание ногтевых пластинок;
  • генетическая предрасположенность к заражению теми или иными видами грибов;
  • люди, профессии которых предполагают длительное пребывание в обуви (медики, спортсмены, военные и др.)

Диагностика онихомикоза

Важно, чтобы диагноз устанавливал врач-дерматолог, ведь поражения ногтей при различных заболеваниях часто похожи. Именно поэтому для подтверждения заболевания врач проведет соответствующее микроскопическое исследование пораженного ногтя, и будет определен конкретный вид патогенного грибка.

Для этого берут не только обрезок ногтевой пластины, а и соскоб из ногтевого ложа, из-под пластинки и тщательно изучают взятый материал. В сложных случаях могут проводить и другие методы - биопсию ногтя и тому подобное.

Если вы заболели "грибком", то:

  • не игнорируйте болезнь;
  • настройтесь, что лечение может быть длительным (от 1 до нескольких месяцев). Визуальное улучшение не значит, что вы уже вылечились, это желательно подтверждать лабораторно;
  • не занимайтесь самолечением (не назначайте сами себе противогрибковые средства, не все они одинаково эффективны);
  • при первой возможности обратитесь к врачу.

К чему может привести игнорирование болезни

Постоянный очаг грибковой инфекции в организме вызывает чувствительность организма к:

  • появления аллергических заболеваний;
  • осложнения течения многих имеющихся болезней;
  • бактериальной инфекции;
  • разрушения или деформирования ногтевой пластинки (это приводит к болевым ощущениям при ношении тесной тяжелой обуви и при преодолении больших расстояний пешком).

Как происходит лечение

В лечении главное - удалить из организма возбудителя (грибок), который спровоцировал инфекцию.

Противогрибковые препараты могут применяться:

  • местно (растворы, мази, лаки, пластыри, которые наносят непосредственно на пораженный ноготь).

Преимущества: обеспечивается достаточная концентрация препарата в очаге поражения, что не достигается при внутреннем применении препаратов; препарат действует только на месте поражения и не проникает в системный кровоток (такое лечение более безопасно).

Недостатки: через толстую ногтевую пластинку проникают далеко не все препараты. Чтобы достичь желаемой концентрации приходится дополнительно применять вспомогательные вещества (кератолитики) для размягчения ногтевой пластины, чистки ногтевого ложа.

  • перорально (прием противогрибковых лекарственных средств).

При поражении грибком сразу многих ногтей, при значительных их изменениях рекомендуется проводить системную терапию: сочетание местного лечения с приемом противогрибковых препаратов. Это сокращает срок лечения, уменьшение дозы и снижает вероятность развития нежелательных побочных эффектов.

При комплексной терапии препарат попадает в ногтевую пластинку через кровь, накапливается не только в ногтевой пластине, но и в глубоких слоях, может оставаться там длительное время, даже после завершения лечения.

Однако не следует забывать о потенциальной токсичности противогрибковых препаратов.

Противогрибковые препараты противопоказано принимать:

  • пациентам с хроническими заболеваниями печени и медикаментозной аллергией;
  • беременным и кормящим матерям.

При выраженной деформации ногтя может проводиться хирургическое удаление ногтевой пластинки. Лечение может длиться несколько месяцев и зависит от многих факторов: возраста пациента, локализации поражения на ногтях стоп или кистей (так как ногти стоп отрастают медленнее), наличие сопутствующих хронических заболеваний и т.д.

"Не забывайте, во время лечения онихомикоза необходимо постоянно проводить обработку обуви, дезинфекцию ножниц, использовать одноразовые пилки для ногтей и др. Несоблюдение этих правил, даже при полном курсе лечения, может привести к рецидивам", - отметили в Минздраве.

После завершения лечения продолжайте придерживаться гигиенических мероприятий и выполнять советы врача.

Профилактика заболевания

Правила, которые не позволят стать жертвой грибка ногтей:

  • стараться, чтобы питание было максимально здоровым;
  • соблюдать личную гигиену (тщательно мойте руки перед едой, после каждого посещения туалета, общественных мест и т.д.);
  • не пользоваться общими полотенцами, маникюрными инструментами;
  • использовать только личную обувь;
  • не ходить босиком в общих душах, бассейнах, а использовать для этого резиновую обувь, которую периодически необходимо обрабатывать и т.д;
  • бороться с чрезмерной потливостью стоп и соблюдать их гигиену;
  • тщательно обрабатывать ванну или душевую кабину, особенно, если ваш близкий человек уже имеет это заболевание.

Важными профилактическими мерами онихомикозов является надлежащее гигиеническое содержание мест общего пользования, их регулярная уборка и дезинфекция.

Как уберечься от "грибка" тем, кто не имеет возможности соблюдать надлежащую гигиену

Пребывание летом длительное время в неудобной закрытой обуви в условиях повышенной температуры, отсутствия доступа к воздуху и повышенной влажности может способствовать развитию онихомикозов. Поэтому по возможности кожа стоп иногда должна "дышать". Для этого:

  • старайтесь снять обувь и некоторое время побыть без нее;
  • проветрите и просушите обувь и носки на солнце;
  • старайтесь соблюдать гигиену стоп, даже если не имеете доступа к централизованному водоснабжению (например, используйте влажные салфетки, воду рек и озер, чтобы смыть остатки пота и грязи).
  • не стесняйтесь обратиться за медпомощью при первых признаках заболевания.

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее мы писали, что обязательно должно быть в домашней аптечке.

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