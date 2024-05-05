Почему не стоит откладывать прививку от гепатита В: ответ Минздрава

Как объясняет Минздрав, детям до 1 года заболевание угрожает больше всего. В этом возрасте 90% случаев гепатита В переходят в хроническую форму, в связи с чем риск летального завершения достаточно высок.

"С возрастом риск снижается - хроническими становятся 30-50% случаев. У 20-30% людей, инфицированных гепатитом В в детстве, впоследствии развивается цирроз и рак печени. Заражение гепатитом во взрослом возрасте также опасно и может закончиться смертельно через годы", - добавляет Минздрав.

Гепатит В является неизлечимым, но его можно предотвратить благодаря вакцинации. Эффект от прививки сохраняется не менее 20 лет, а иногда и в течение всей жизни.

Согласно календарю прививок ребенок должен получить три дозы вакцины:

1-я прививка - в течение 24 часов после рождения;

2-ю прививку - в 2 месяца;

3-ю прививку - в 6 месяцев.

"Если ребенок не был вакцинирован вовремя, прививки делают по схеме „0-1-6“, то есть вторая доза вводится через месяц после первой, а третья - через 6 месяцев после первой", - объясняет министерство.

В частности, по этой же схеме делают прививки и взрослым, которых не вакцинировали от гепатита В.

Как передается гепатит В: