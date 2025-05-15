Почему не надо сразу сбивать температуру: главные ошибки при лихорадке

Лихорадка, или иначе - повышение температуры тела выше 38 С, окружена множеством мифов. Именно эти мифы мешают адекватно реагировать на повышение температуры тела во время вирусных или бактериальных заболеваний и приводят к лишним и даже вредным действиям.

Поэтому чтобы понимать, как действовать при лихорадке, прежде всего необходимо преодолеть определенные предубеждения относительно нее.

Мифы о лихорадке

Миф №1: "при подъеме температуры до определенных цифр в организме начинается "свертывание белков" и, соответственно, нарушаются различные биохимические процессы".

Семейный врач, врач-фтизиопульмонолог, эксперт Национального портала по иммунизации, внештатный эксперт НСЗУ по вопросам туберкулеза Оксана Молодая заявила, что на самом деле это совсем не так. По ее словам, подъем температуры - это индивидуальная реакция организма, которая обычно является безопасной.

Миф №2: "если у ребенка или взрослого холодные конечности во время лихорадки, то обязательно нужно расширять сосуды для того, чтобы кровь начала циркулировать в конечностях снова".

Молодая подчеркивает, что на самом деле это не более чем миф.

"Патофизиологически это просто распределение кровообращения, когда при повышенной температуре в первую очередь кровообращение централизуется в таких крупных мощных органах как сердце, печень, легкие, мозг для нормального их функционирования", - отметила врач.

Соответственно, сосуды кожи конечностей спазмируются, и это приводит к их локальному охлаждению. Это не значит, что если у человека долгое время держится повышенная температура, мы будем наблюдать какие-то осложнения. Все равно кровообращение в конечностях сохраняется за счет глубоких сосудов, и ничего страшного не происходит.

Поэтому использовать препараты, которые расширяют сосуды, для того, чтобы вернуть кровообращение в конечности абсолютно не стоит.

Миф №3: "показателем нормы температуры является исключительно 36,6".

На самом деле у нас нет и не может быть точечных нормальных показателей. Нормальные показатели всегда колеблются в диапазоне от - до. Это касается сердцебиения, частоты дыхательных движений, и вообще абсолютно любых показателей - и лабораторных, и клинических.

Температура не является исключением из этого правила. Норма температуры тела у детей до года - 35,5-37,5 С, у детей старше года и взрослых до 65 лет - 35,8 - 37,2 С, у взрослых старшего возраста - 35,5-36,2 С, потому что замедляется обмен веществ и, соответственно, температура становится ниже.

Миф №4: "при вирусной инфекции температура не поднимается выше определенных цифр".

Например, многие считают, что если температура выше 38,5 С, то это обязательно является признаком бактериальной инфекции.

"Это не является правдой, ведь очень много вирусов также приводят к лихорадке", - заявила Молодая.

Например, вирус гриппа дает повышение температуры тела до высоких цифр: до 39, 40 и даже 41 градуса С. Поэтому повышение температуры до определенных цифр не является маркером "бактериальности" или "вирусности" той или иной инфекции.

Это просто индивидуальная реакция организма, и даже у одного и того же человека одна и та же инфекция в разные периоды времени может вызвать разную температурную реакцию, что является абсолютной нормой.

Миф №5: "если температура держится 3-4 дня, то нужен прием антибактериального препарата".

Это очень вредный миф, который толкает пациентов на прием ненужных им лекарств и в целом способствует повышению резистентности к антибактериальным препаратам (проще говоря, все больше бактериальных инфекций будут плохо поддаваться лечению антибиотиками из-за злоупотребления ими).

Поэтому важно понимать: продолжительность температуры и ее цифры совершенно не указывают на то, вирусная это или бактериальная инфекция. Некоторые вирусы дают волнообразный подъем температуры: например, в первые дни болезни температура поднимается, затем наступает период условного благополучия, а затем повышение температуры возвращается.

Так вел себя, например, классический COVID-19 (штаммы до Омикрона). Также есть вирусы, сопровождающиеся не только респираторными, но и кишечными расстройствами: они могут также вызвать повышение температуры в первый день заболевания, затем наступает "светлый промежуток" в несколько дней, а затем снова может подниматься температура.

Это пугает пациентов и вызывает определенную настороженность относительно присоединения бактериальной инфекции.

На самом деле если у пациента температура держится более 3 суток на высоких цифрах, то независимо от его самочувствия желательно показаться врачу.

Врач по результатам физикального осмотра может заподозрить определенную бактериальную инфекцию - например, стрептококковую ангину, пневмонию, гнойный отит - которая может потребовать назначения антибактериальных препаратов, или при подозрении на какое-то другое заболевание направить пациента на дополнительные лабораторные или инструментальные обследования.

Но движущей силой направления на обследование будет абсолютно не температура, а то, что врач увидит при осмотре. Сама по себе температура может держаться на достаточно высоких цифрах и 5, и 7 дней, и это может быть абсолютно нормальным признаком вирусной инфекции, которая не требует назначения антибактериальных препаратов.

Как вести себя, если лихорадка застала дома

В первую очередь ориентируемся не на цифры на термометре, а на общее состояние пациента.

Одним из маркеров плохого самочувствия является выраженный интоксикационный синдром - то есть когда ребенок или взрослый отказывается от питья. Именно от питья, а не от еды, ведь еда не является основным необходимым компонентом во время болезни, когда наш организм отвлекается на иммунный ответ и не тратит свою энергию на переваривание пищи.

Поэтому ориентируемся как раз на отказ от питья, потому что потеря жидкости является критически важной (и в то же время когда мы не имеем достаточного наводнения пациента, то температура не может упасть).

Поэтому если у человека выраженный интоксикационный синдром, если он очень вялый, если мы наблюдаем потерю или помутнение сознания, то это является красными флажками для того, чтобы несмотря на цифры температуры, обязательно обратиться к врачу немедленно.

Также немедленного обращения за медицинской помощью требует:

лихорадка у детей до 3 месяцев независимо от их состояния;

у детей до 3 месяцев независимо от их состояния; лихорадка у детей, сопровождающаяся судорогами (если такой эпизод произошел впервые);

лихорадка у детей и взрослых, сопровождающаяся сыпью (особенно опасной является сыпь, напоминающая синяки или звездочки),

лихорадка у детей и взрослых, сопровождающаяся сильной головной болью или болью в животе, невозможностью согнуть шею, проблемами с дыханием или другими симптомами серьезных заболеваний.

Если же температура поднялась до любых цифр, но при этом общее состояние пациента условно удовлетворительное, то можно спокойно лечиться дома.

Как лечить лихорадку дома

При возникновении лихорадки в первую очередь не паникуем. Смотрим на самочувствие пациента. Если лихорадка ему не мешает, что обычно бывает при подъеме температуры до 38,5, то мы можем температуру не снижать или использовать исключительно физические методы охлаждения.

То есть расстегнуть одежду и убедиться, что температура окружающей среды не выше 20 градусов. Помним законы физики: если температура окружающей среды слишком высокая, то тело просто не сможет отдать температуру в окружающую среду, которая в данном случае должна быть прохладнее.

Поэтому не залезаем под одеяла, не пытаемся одеться как можно теплее, а наоборот раздеваемся, открываем окна, проветриваем, то есть нормализуем физические барометрические показатели.

Также, если это ребенок, можно посадить его в ванну в теплую воду с постепенным ее охлаждением (взрослому тоже можно, если это комфортно) - соответственно, также будет падать температура тела.

Если же температура пациента превышает 38,5 С и есть определенный дискомфорт или же пациент чувствует себя плохо даже при низких цифрах - 37,5-38 С - то используем жаропонижающий препарат.

Допустимыми в использовании как у взрослых, так и у детей являются группы:

ибупрофена,

парацетамола,

ацетаминофена.

Врач заметила, что использование любых других препаратов дома нецелесообразно и даже может навредить (особенно если речь идет о детях).

Стоит помнить, что нельзя превышать суточную дозировку препарата, но можно превышать разовую дозировку препарата. Такие ситуации происходят, когда температура после приема препарата поднимается быстрее, чем за 6 часов, или если возникла рвота и есть потребность дать еще одну таблетку. В таком случае мы не боимся превышать разовую дозу, но при этом не превышаем суточную.

Нужно ли чередовать ибупрофен и парацетамол

По данным Молодой, никакой причины для такого чередования препаратов нет и никакими отечественными или мировыми протоколами это не рекомендуется.

Как рассчитать дозировку жаропонижающих препаратов

Как рассчитать дозу ибупрофена

Ибупрофен дозируем из расчета 10 мг на кг массы тела. Если речь о ребенке, то существует определенный "лайфхак", как рассчитать количество миллилитров популярного сиропа на основе ибупрофена.

Если это "обычный" сироп, то вес ребенка делим на 2, если же это сироп с пометкой "форте", то вес ребенка делим на 4. Таким образом мы рассчитываем дозу сиропа для ребенка весом до 20 кг.

Если вес ребенка больше 20 кг, рациональнее переходить с сиропа на таблетированные формы, поскольку ребенку с таким весом мы уже можем давать таблетку 200 мг, и этого будет достаточно для жаропонижения.

Для детей от 40 кг и взрослых разовая доза ибупрофена составляет 400-600 мг. В этом случае мы смотрим, сколько весит человек, не забывая за расчет 10 мг на кг.

Отсюда вытекают самые распространенные ошибки в дозировке препарата: когда, например, взрослый человек весом более 60 кг принимает таблетку ибупрофена 200 мг и говорит, что температура у него совершенно не снижается. Это ожидаемо, поскольку это втрое меньше необходимой дозы - соответственно, человек не получает желаемого жаропонижающего или обезболивающего эффекта.

Как рассчитать дозу парацетамола

Парацетамол дозируем из расчета 15 мг на кг массы тела. Соответственно, мы можем вес ребенка - опять же до 20 кг - умножить на 0,6 и таким образом рассчитать необходимое количество мл сиропа.

Если речь за ребенка весом выше 20 кг, то здесь уже нужна таблетка 250 мг.

Для детей и взрослых с весом выше 40 кг нужна уже таблетка 500 мг (или больше в соответствии с весом). Не забываем пересчитывать дозу по весу: если человек весит более 70 кг, то разовая доза уже будет 1000 мг, иначе мы не получим жаропонижающего эффекта, а человек будет напуган, что препарат не действует.

Поэтому важно тщательно проверять правильность дозировки, чтобы предотвратить отсутствие терапевтического эффекта.