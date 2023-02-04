"Почему ты мне не сказал?" Оккупант признался жене в убийстве детей в Украине, - ГУР

"Я удивляюсь, вот Европа им помогает, они думают, что это просто помощь? Это ведь не просто помощь, а с надеждой, что им вернут эти деньги. Столько денег и зачем?", - удивляется жена оккупанта.

Женщина и дальше задавала себе вопрос, как именно Украина "будет расплачиваться". Она считает, что в любом случае Украина "отдаст определенную часть территории", поэтому, по ее словам, лучше это "отдать" РФ.

"Ты говоришь, что убивал всех подряд, ты что и детей убивал? Почему за это ты мне ничего не говорил?", - удивленно спрашивает женщина у своего оккупанта.