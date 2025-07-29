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Почему тема Волынской трагедии объединяет всех поляков: объяснение посла Украины

Вторник 29 июля 2025 10:01
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Почему тема Волынской трагедии объединяет всех поляков: объяснение посла Украины Фото: Посол Украины в Польше Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что историческое примирение между Киевом и Варшавой возможно только через конструктивное сотрудничество, системную работу над эксгумациями жертв и открытый диалог.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

По словам Боднаря, тема Волынской трагедии остается чувствительной и консенсусной для всех политических сил Польши.

В частности, именно вопрос сохранения памяти о погибших и надлежащего захоронения родственников для многих польских семей имеет системообразующее значение.

"Это консенсус всех политических сил в Польше. Вопрос Волынской трагедии всегда возникает в двустороннем диалоге. Поэтому, нам с этим постоянно надо работать", - подчеркнул он.

Посол вспомнил и о недавно принятом польским Сеймом законе, который касается чествования жертв Волыни.

Документ получил поддержку практически всех депутатов, что, по мнению Боднаря, демонстрирует глубокое единство политического класса Польши в этом вопросе.

Украинская сторона, по словам дипломата, уже инициировала как практические шаги - в частности эксгумационные работы вблизи Перемышля, так и институциональный диалог, в частности восстановление форума историков.

По словам Боднаря, необходимо не только проводить архивные исследования, но и подавать результаты в публичную плоскость - "без эмоций, но с фактами".

Форум историков и общественный диалог

Кроме того, создан форум общественного диалога, к которому привлекают журналистов, политиков, историков и общественных деятелей из обеих стран.

Боднар подчеркнул, что разговор должен идти не только о польских жертвах. Украина также заинтересована в установлении правды о преступлениях против украинцев, которые были совершены на территории современной Польши.

"Преступления нужно осуждать, взаимно извиняться и чтить память погибших. Это - основа примирения", - считает посол.

Подобный разбор того, что такое Волынская трагедия, какие взгляды у каждой из стран, и как это влияет на диалог Украины и Польши - читайте в материале РБК-Украина.

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