Почему в жару случается больше ДТП: что должен знать каждый водитель

Пик аварийности на дорогах приходится на лето - ДТП случаются, как говорится, на ровном месте. Поэтому для удачного завершения каждой поездки водителям надо учитывать особенности езды в теплый сезон.

Казалось бы, летом наши дороги должны быть более безопасными: на чистом асфальте и при хорошей видимости меньше угроз. Но не все так просто - в некоторые летние месяцы аварийность кратно больше зимних.

Чем опасна летняя езда

Эксперты по безопасности движения называют несколько факторов, из-за которых летом ДТП случаются чаще. Причины - не только климатические или технические, но и психологические, а также связанные с некоторыми общественными явлениями.

Жара и человек. В жару внимательность водителя ухудшается, реакция замедляется - и тяжелые аварии часто случаются из-за ошибки человека. Поэтому если в машине нет кондиционера надо либо задействовать другие средства снизить температуру в салоне, либо прервать поездку до более прохладного времени суток.

Благоприятныеусловия. Как ни странно, хорошие погодные условия способствуют большему количеству аварий и их большей тяжести. При ясной теплой погоде водители позволяют себе большую скорость и больше полагаются на тормоза, рулевую систему и собственное "мастерство". В результате малейшая ошибка приводит к ДТП, причем - с более тяжелыми последствиями, чем зимой. Поэтому, даже в лучший летний день соблюдайте ПДД и здравый смысл.

Горячий асфальт (скользко). Горячий асфальт часто теряет свой стандартный коэффициент сцепления - становится скользким. Следовательно, при резких маневрах на скорости или при экстренном торможении водитель может потерять контроль над машиной. Поэтому в жаркий день на участках дорог, где черный асфальт открыт солнцу, надо ехать так, словно асфальт скользкий.

Горячий асфальт (колеи). Перегруженные фуры образуют на дороге колейность - продольные колеи, продавленные колесами тяжелого транспорта. Современную машину на таких "рельсах" может неожиданно бросить в сторону - в том числе и на встречную полосу. Поэтому, увидев впереди колейность, надо снизить скорость и внимательнее контролировать руль.

Горячие тормоза. Случай более редкий, но вполне реальный - в жару гораздо проще перегреть тормоза и "вскипятить" тормозную жидкость в системе. Оставшись без тормозов, автомобиль устраивает тяжелую аварию, в которую часто "вовлекается" несколько ни в чем не повинных машин и сограждан. Поэтому на длинных спусках, при движении с тяжелым прицепом и т.д. надо тормозить правильно - короткими энергичными нажатиями на педаль. И не забывать о торможении двигателем.

Летний трафик. Летом на городских улицах и загородных дорогах значительно больше транспорта, что тоже затрудняет движение. Чего стоит один только одноколейный транспорт - самокатчики, скутеристы, мотоциклисты и т.д. Имейте в виду, что чаще всего участие двухколесных в ДТП связано, во-первых, с их малозаметностью, и во-вторых - с несоблюдением ими правил дорожного движения.

Вывод

Так, статистика разных стран говорит о том, что летом аварий на дорогах происходит больше. Для рядового водителя это означает лишь одно: оставаться максимально собранным за рулем надо не только зимой, но и летом. А чистый асфальт и хорошая видимость - отнюдь не повод ослабить внимательность, а скорее наоборот - основание ожидать сюрпризов от неспокойных соседей по потоку.