Почему в Польше установили День памяти жертв Волынской трагедии: ответ историка

Сейм Польши принял решение установить 11 июля как День памяти жертв Волынской трагедии. Однако именно эта дата уже была официально определена как день памяти погибших в 2016 году.

По словам Зинченко, пока сложно понять логику этого шага.

Он напоминает о словах украинского диссидента Генриха Алтуняна: "Не ищите логику там, куда вы ее не клали".

Зинченко обращает внимание, что польский парламент до сих пор не установил ни одного дня памяти, например, для жертв "Резни на Воле", когда за несколько дней в августе 1944 года немецкие войска уничтожили десятки тысяч мирных жителей Варшавы.

Так же польские политики обходят вниманием трагедию Польской операции НКВД, во время которой погибли более 100 тысяч преимущественно поляков.

По словам историка, тема Волыни все меньше связана с чествованием жертв и все больше с политикой.

"К сожалению, все больше эта тема рассматривается исключительно как способ раздувать украинофобию и ксенофобию в польском обществе", - считает он.

На фоне роста поддержки ультраправых политиков в Польше, включая Гжегожа Брауна, использование исторической памяти в политических целях только углубляет разделение между обществами.