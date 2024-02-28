Почему участились расстрелы украинских пленных со стороны РФ: эксперты назвали причины

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, инциденты с расстрелами украинских военнопленных россиянами случались и раньше. Но теперь участились из-за того, что россияне не достигают своей цели на поле боя в полной мере.

"Нужно понимать, что враг у нас чрезвычайно циничный и жестокий. Они очень злые из-за своих потерь и пытаются эту агрессию выплеснуть на украинских военных, в частности на пленных. Поэтому случаи действительно участились по сравнению с прошлым периодом, но и раньше они случались", - отметил эксперт.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, оккупанты расстреливают украинских военнопленных особенно демонстративно.

"Чтобы запугать наших военных на позициях. Потому что они (россияне, - ред.) продвигаются не так быстро, как им хочется, у них нет тех побед, которых им хочется, поэтому они используют морально-психологическое давление, чтобы как-то доминировать над украинскими военными", - рассказал он.

Мусиенко добавил, что демонстрация злобы и агрессии направлена на деморализацию ВСУ. Таким образом, враг пытается спровоцировать увеличение числа "отказников" - людей, отказывающихся выполнять боевые приказы.

Не считая того, на частоту таковых инцидентов влияет характер боевых действий. На многих участках россияне штурмуют позиции пехотой, вплотную подходя к окопам и позициям украинских войск. Что при отрицательном результате увеличивает вероятность попадания в плен.

"К сожалению, даже тех наших военных, которые вынуждены сдаться в плен, они не жалеют. Поэтому, безусловно, там, где идут активные ближние бои, таких возможностей возникает больше", - объяснил эксперт.

К тому же, по его мнению, задача наполнить обменный фонд, похоже, далеко не приоритет у россиян.

"У них обменный фонд и так, мне кажется, большой. По крайней мере, не малый", - добавил Мусиенко.

Расстрелы украинских пленных

Напомним, российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, казненных при выходе ВСУ из Авдеевки.

Кроме того, российские кафиры расстреляли украинских военнопленных между селами Ивановское и Хромово Донецкой области. По этому факту начато расследование.

Как рассказали в Офисе генерального прокурора, российские командиры, вероятно, отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных. Об этом, в частности, свидетельствуют неединичные случаи убийств, которые произошли в последнее время.