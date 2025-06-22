Почему младенцев в Украине не показывают до крестин: что стоит за этой традицией

В традиционной украинской культуре существует четкое правило: не показывать ребенка до крестин. Многие семьи до сих пор избегают публичных фото младенцев, руководствуясь страхом перед "дурным глазом" или плохим влиянием.

Что стоит за этим верованием и имеет ли оно основания в религии или науке, рассказывает РБК-Украина.

Откуда появилась эта традиция

Традиция не показывать младенца до крестин берет начало еще с дохристианских времен, когда считалось, что новорожденный малыш - слишком уязвим к влияниям внешнего мира, включая магию и энергетику посторонних людей.

С приходом христианства верования трансформировались: крещение стало не только духовным событием, но и актом "защиты" ребенка от темных сил. До того момента ребенок считался "непозначенным", то есть без ангела-хранителя.

В украинской народной культуре укоренилось понятие "сглазить" - то есть сглазить ребенку беду просто взглядом. Особенно опасным считался "злой взгляд" человека с завистью или недобрыми мыслями.

Некрещеный ребенок, мол, не имел духовной защиты, поэтому его могли сглазить даже бессознательно. Поэтому до крестин ребенка показывали только ближайшим родственникам или вообще никому, прятали от чужих глаз и посторонних контактов.

Эта традиция существует и сейчас

В современном контексте запрет на публикацию фото в соцсетях - это продолжение традиционной логики. Вместо прямого визуального контакта - цифровой, но опасность, как считается, та же.

Люди верят, что снимок ребенка может стать каналом для негативного влияния, в частности через зависть, осуждение или даже магическое вмешательство.

А что говорит церковь?

Православная церковь официально не запрещает показывать детей до крестин. Наоборот, крещение - это духовный акт, а не "оберег" от зла.

Но священники часто признают, что забота родителей и уважение к традиции - это проявление любви, хоть и не обязанность.