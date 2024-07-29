Почему Билодид выгнали с Олимпиады-2024 и что дальше для одной из лучших спортсменок Украины

Впервые на Олимпийские игры отечественная дзюдоистка поехала три года назад. Тогда 20-летняя спортсменка завоевала бронзовую награду в Токио и была откровенно разочарована. В то же время, пообещала – привезет Украине "золото" со следующей Олимпиады.

Правда, с 2021-го немало воды утекло. Антропометрия Билодид заставила рассмотреть вариант смены дивизиона. Украинка перешла в весовую категорию 57 кг, перепрыгнув один уровень. Впрочем, в новом весе гладко дела не пошли. Призер Токио тяжело привыкала к новым условиям. К неудачным результатам добавились и травмы.

Сама Билодид в нескольких интервью признавалась, что проблемы, прежде всего, были психологическими. По мнению дзюдоистки, доминирование в предыдущем дивизионе (до 48 кг) наложило отпечаток – после ранее нечастых поражений ей было нелегко сохранить мотивацию продолжать соревноваться.

Впрочем, постепенно Билодид отыскала необходимый баланс. Пришли и первые успехи в новом дивизионе. В прошлом году украинка завоевала три бронзовых награды на турнирах серии Grand Slam и Grand Prix. К ним в феврале 2024-го отечественная дзюдоистка добавила "бронзу" этапа "шлема" в Баку.

Прорыв случился весной. На чемпионате Европы в Загребе Билодид постепенно разобралась с финкой Салонен, азербайджанкой Топрак, израильтянкой Нельсон-Леви. В полуфинале настал черед грузинки Липартелиани, а в финале украинка поборола словенку Кайзер. Так она не только стала чемпионкой Европы, но и завоевала путевку в Париж.

Тревожный звоночек раздался в мае, когда Билодид не поехала на чемпионат мира в Абу-Даби. Федерация причиной отказа дзюдоистки от поездки назвала повреждение, а сама спортсменка объяснила пропуск турнира расставленными приоритетами – Олимпийские игры важнее.

Фото: С Неру Тибвой украинка разобралась в считанные секунды (Getty Images)

Дебют на Играх-2024 показательным не стал. Билодид в рамках 1/16 финала вышла на представительницу Кирибати Неру Тибву. Борьбы не получилось – пять секунд спустя украинская дзюдоистка победила соперницу иппоном. А вот в следующем раунде оппонентка была гораздо серьезнее.

25-летняя японка Харука Фунакубо – дважды вице-чемпионка мира в дивизионе (2022, 2023) и перед Олимпиадой попала в расширенный список фаворитов во главе с канадкой Кристой Дегучи и кореянкой Мими Ху. Билодид, однако, была готова конкурировать с Фунакубо.

Схватка оказалась крайне напряженной. Время шло, а решающий прием ни одной из дзюдоисток сделать не удалось. Зато обе спортсменки получили "шидо" – предупреждение. В конце концов поединок перешел в дополнительное время. Там стала заметна усталость Билодид, которая после каждой остановки схватки очень тяжело дышала.

Не выдержали нервы и у матери украинки и по совместительству тренера. Судья отправил Светлану Кузнецову подальше от татами за постоянные возгласы и подсказки собственной подопечной. В конце концов, Билодид уступила. Но не в схватке напрямую, а в дисциплине. Она собрала три "шидо" – один за защитный кумиката и еще два за пассивность – и была автоматически дисквалифицирована.

Еще до первого выступления на Олимпийских играх Билодид призналась, что на длительную спортивную карьеру не настроена. В то же время она определила возрастной рубеж, после которого запланировала завязать с дзюдо – 25 лет. В октябре украинке исполнится 24 года, а во время Олимпиады в американском Лос-Анджелесе будет целых 27. Похоже, на следующие Игры Билодид поедет в статусе журналиста. По крайней мере, это дело она когда-то предпочитала работе тренера. Впрочем, жажда реванша может перевесить...