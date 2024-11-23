Почему антибиотики это не всегда "хорошо": список советов, которых лучше придерживаться

Антибиотики - лекарства, которые помогают справиться с серьезными заболеваниями. Но не всегда их прием может принести пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.
"Антибиотики - это критически важные лекарства. Если их принимать на всякий случай или не по назначению, они теряют силу, потому что бактерии легко приобретают устойчивость к ним. Их устойчивость - это наша уязвимость", - говорится в сообщении.
По данным ВОЗ, в 2019 году почти 5 млн смертей были связаны с антибиотикорезистентностью. Если антибиотики перестанут действовать, 3 из 10 случаев пневмонии будут заканчиваться смертью, 5 из тысячи женщин не будут выживать после родов, лишь четверть людей, болеющих туберкулезом, смогут вылечиться.
Особенно опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны.
"Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При правильном применении такие лекарства спасают жизни раненым и больным военным. Однако если резистентность к таким лекарствам распространилась, это сильно усложняет лечение и выздоровление пациентов", - отмечают специалисты.
Среди главных причин развития антибиотикорезистентности - чрезмерное использование антибиотиков и несоблюдение назначенного врачом курса лечения.
Лекарства - это не витамины и даже не БАДы, хотя и их стоит употреблять с осторожностью. С лекарствами этого правила стоит придерживаться еще строже.
Ведь даже незначительные ошибки, которые человек может сделать во время приема медикаментов, могут полностью свести на нет эффективность всего лечения.
Ранее РБК-Украина писало, как избежать последствий от неправильного приема лекарств. И это касается не только антибиотиков.
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