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Почему антибиотики это не всегда "хорошо": список советов, которых лучше придерживаться

Украина, Суббота 23 ноября 2024 19:05
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Почему антибиотики это не всегда "хорошо": список советов, которых лучше придерживаться Фото: украинцам дали советы, которых лучше придерживаться при приеме антибиотиков (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Антибиотики - лекарства, которые помогают справиться с серьезными заболеваниями. Но не всегда их прием может принести пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.

"Антибиотики - это критически важные лекарства. Если их принимать на всякий случай или не по назначению, они теряют силу, потому что бактерии легко приобретают устойчивость к ним. Их устойчивость - это наша уязвимость", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, в 2019 году почти 5 млн смертей были связаны с антибиотикорезистентностью. Если антибиотики перестанут действовать, 3 из 10 случаев пневмонии будут заканчиваться смертью, 5 из тысячи женщин не будут выживать после родов, лишь четверть людей, болеющих туберкулезом, смогут вылечиться.

Особенно опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны.

"Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При правильном применении такие лекарства спасают жизни раненым и больным военным. Однако если резистентность к таким лекарствам распространилась, это сильно усложняет лечение и выздоровление пациентов", - отмечают специалисты.

Среди главных причин развития антибиотикорезистентности - чрезмерное использование антибиотиков и несоблюдение назначенного врачом курса лечения.

Каких рекомендаций важно придерживаться

  • Принимать противомикробные препараты только по назначению врача, ни в коем случае не заниматься самолечением;
  • Не использовать антибиотики при вирусных инфекциях. Такую рекомендацию может дать только врач (после осмотра и дополнительных анализов);
  • Проходить полный курс лечения согласно назначению врача, не пропускать прием лекарств, не прерывать лечение, даже если стало лучше;
  • Не использовать противомикробные препараты, которые остались после курса лечения;
  • Не делиться противомикробными препаратами с друзьями или родственниками и не "назначать" им лечение;
  • Не пропускать прививки по календарю и рекомендованные вакцинации.

Как правильно употреблять лекарства

Лекарства - это не витамины и даже не БАДы, хотя и их стоит употреблять с осторожностью. С лекарствами этого правила стоит придерживаться еще строже.

Ведь даже незначительные ошибки, которые человек может сделать во время приема медикаментов, могут полностью свести на нет эффективность всего лечения.

Ранее РБК-Украина писало, как избежать последствий от неправильного приема лекарств. И это касается не только антибиотиков.

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