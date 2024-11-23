Почему антибиотики это не всегда "хорошо": список советов, которых лучше придерживаться

Антибиотики - лекарства, которые помогают справиться с серьезными заболеваниями. Но не всегда их прием может принести пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет .

"Антибиотики - это критически важные лекарства. Если их принимать на всякий случай или не по назначению, они теряют силу, потому что бактерии легко приобретают устойчивость к ним. Их устойчивость - это наша уязвимость", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, в 2019 году почти 5 млн смертей были связаны с антибиотикорезистентностью. Если антибиотики перестанут действовать, 3 из 10 случаев пневмонии будут заканчиваться смертью, 5 из тысячи женщин не будут выживать после родов, лишь четверть людей, болеющих туберкулезом, смогут вылечиться.

Особенно опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны.

"Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При правильном применении такие лекарства спасают жизни раненым и больным военным. Однако если резистентность к таким лекарствам распространилась, это сильно усложняет лечение и выздоровление пациентов", - отмечают специалисты.

Среди главных причин развития антибиотикорезистентности - чрезмерное использование антибиотиков и несоблюдение назначенного врачом курса лечения.

Каких рекомендаций важно придерживаться