Мужчины устроили стрельбу в Киеве: их задержала полиция

К вечеру 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
По данным патрульных, они получили сообщение о стрельбе в одном из районов Киева. Заявитель дал подробное описание нарушителей, после чего начались поиски.
Осмотрев близлежащие территории, инспекторы обнаружили мужчин с оружием.
"Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на помощь коллег и задержали нарушителей. При себе у них был стартовый пистолет", - сообщили в полиции.
Более того, по данным правоохранителей, в момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль, однако была предупреждена об ответственности за препятствование действиям сотрудников полиции.
Мужчин правоохранители доставили в районный отдел полиции. В дальнейшем на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественном месте в пьяном виде) КУоАП.
Ранее мы писали, что 22 сентября под Киевом мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине. В результате этого ранения получили два человека.
Стрелком оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его задержали.
А 18 сентября стало известно, что в Киеве на АЗС злоумышленник застрелил мужчину и скрылся. Его задержали правоохранители.
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