Мужчины устроили стрельбу в Киеве: их задержала полиция

К вечеру 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

По данным патрульных, они получили сообщение о стрельбе в одном из районов Киева. Заявитель дал подробное описание нарушителей, после чего начались поиски.

Осмотрев близлежащие территории, инспекторы обнаружили мужчин с оружием.

"Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на помощь коллег и задержали нарушителей. При себе у них был стартовый пистолет", - сообщили в полиции.

Более того, по данным правоохранителей, в момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль, однако была предупреждена об ответственности за препятствование действиям сотрудников полиции.

Мужчин правоохранители доставили в районный отдел полиции. В дальнейшем на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественном месте в пьяном виде) КУоАП.