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Мужчины устроили стрельбу в Киеве: их задержала полиция

Киев, Пятница 08 ноября 2024 22:35
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Мужчины устроили стрельбу в Киеве: их задержала полиция Фото: в Киеве задержали мужчин, устроивших стрельбу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

По данным патрульных, они получили сообщение о стрельбе в одном из районов Киева. Заявитель дал подробное описание нарушителей, после чего начались поиски.

Осмотрев близлежащие территории, инспекторы обнаружили мужчин с оружием.

"Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на помощь коллег и задержали нарушителей. При себе у них был стартовый пистолет", - сообщили в полиции.

Более того, по данным правоохранителей, в момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль, однако была предупреждена об ответственности за препятствование действиям сотрудников полиции.

Мужчин правоохранители доставили в районный отдел полиции. В дальнейшем на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественном месте в пьяном виде) КУоАП.

Ранее мы писали, что 22 сентября под Киевом мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине. В результате этого ранения получили два человека.

Стрелком оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его задержали.

А 18 сентября стало известно, что в Киеве на АЗС злоумышленник застрелил мужчину и скрылся. Его задержали правоохранители.

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