Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: что известно о конфликте

В ТЦК сообщили, что 15 мая в Винницкий территориальный центр комплектования и социальной поддержки приехали представители Национальной полиции, которые доставили жителя Винницы для прохождения медицинской комиссии.

Как пояснили в центре, мужчина нарушил правила воинского учета и находился в розыске за административное правонарушение.

После этого мужчина был доставлен в пункт предварительного сбора для дальнейшей отправки в учебный центр.

Именно там произошел инцидент с участием военнослужащего Винницкого ОМТЦК и СП, который был зафиксирован на видео и распространен в соцсетях.

В ТЦК сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование о превышении служебных полномочий с применением физической силы.

"Отмечаем, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было", - отметили в центре.

В то же время в ТЦК объяснили, что военнослужащий ОМТЦК и СП, причастный к инциденту, до текущего места службы участвовал в боевых действиях, где получил ранения и контузии.

"Руководство Винницкого областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и превышение служебных полномочий. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны действовать исключительно в рамках закона и с соблюдением прав граждан", - добавили в центре.