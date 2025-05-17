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Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: что известно о конфликте

Винница, Суббота 17 мая 2025 17:55
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Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: что известно о конфликте Фото: мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК (vmr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Мужчину избили на пункте сбора в Винницком территориальном центре комплектования. Сейчас начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

В ТЦК сообщили, что 15 мая в Винницкий территориальный центр комплектования и социальной поддержки приехали представители Национальной полиции, которые доставили жителя Винницы для прохождения медицинской комиссии.

Как пояснили в центре, мужчина нарушил правила воинского учета и находился в розыске за административное правонарушение.

После этого мужчина был доставлен в пункт предварительного сбора для дальнейшей отправки в учебный центр.

Именно там произошел инцидент с участием военнослужащего Винницкого ОМТЦК и СП, который был зафиксирован на видео и распространен в соцсетях.

В ТЦК сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование о превышении служебных полномочий с применением физической силы.

"Отмечаем, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было", - отметили в центре.

В то же время в ТЦК объяснили, что военнослужащий ОМТЦК и СП, причастный к инциденту, до текущего места службы участвовал в боевых действиях, где получил ранения и контузии.

"Руководство Винницкого областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и превышение служебных полномочий. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны действовать исключительно в рамках закона и с соблюдением прав граждан", - добавили в центре.

Скандалы с участием ТЦК и СП

Напомним, что с начала военного положения и мобилизации, украинские ТЦК и СП, а также их работники, время от времени становятся объектами скандалов.

Чаще всего в СМИ и соцсетях публикуются видео жестких задержаний мужчин за якобы уклонение от мобилизации. Однако в ТЦК объясняют, что эти видео являются российскими ИПСО или же если они и правдивы, то работники Центров действуют в рамках законодательства.

Заметим, что недавно сеть облетело видео из Киева, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

В то же время мы писали, что в сети "завирусилось" видео, как мужчина обвинял военных в избиении. Однако в ТЦК и полиции рассказали, что произошло.

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