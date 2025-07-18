Мужчина сорвал джекпот в лотерее 14 раз: его секрет шокировал даже ФБР

Гениальная система вместо счастливых чисел

Шансы выиграть джекпот в лотерею невероятно низкие. Например, в EuroMillions они составляют 1 к 139 838 160. Приобретя еще один билет, вы удвоите шансы, но они все равно будут оставаться мизерными.

Однако, если теоретически вы могли бы купить каждую возможную комбинацию чисел, вы бы гарантированно выиграли джекпот. Проблема заключается только в том, как купить миллионы билетов.

Мандель заметил кое-что чрезвычайно важное, что в некоторых лотереях джекпот рос настолько сильно, что превышал общую стоимость приобретения всех возможных комбинаций.

Это означало, что если вы могли купить каждый билет, вы практически гарантированно получали прибыль (при условии, что вы не делили бы джекпот с другими игроками, которые тоже могли бы выиграть с теми же номерами). Мандель решил попробовать.

Миллионы билетов и сплошной кошмар

Хотя эта стратегия не противоречила правилам лотереи, ее реализация была настоящим логистическим вызовом, потому что нужно было найти инвесторов. Сначала Манделю нужно было убедить достаточно людей инвестировать в его амбициозную схему. И это у него заняло несколько лет.

Следующим шагом стала генерация и печать билетов. Он разработал специальные алгоритмы для генерации и печати миллионов уникальных комбинаций, поскольку некоторые лотереи в то время позволяли печатать билеты вне пунктов продажи.

Далее команда терпеливо ждала, пока джекпот не достигнет нужного размера - значительно большего, чем стоимость покупки всех билетов.

Когда джекпот становился достаточно большим, команда отправлялась в магазины, чтобы скупить эти миллионы билетов. Даже тогда возникали проблемы, как это было в Вирджинии.

Победа в Вирджинии и 15,5 миллиона долларов

После нескольких успешных выигрышей в меньших лотереях в Австралии, Мандель обратил внимание на США. Особенно его заинтересовала новая лотерея в Вирджинии, которая использовала только числа от 1 до 44. Это означало, что существовало всего 7 059 052 возможные комбинации - намного меньше, чем обычные 25 миллионов или более в других лотереях.

Когда джекпот в Вирджинии достиг невероятных 15,5 миллиона долларов, Мандель дал указание своей команде на месте скупать билеты оптом. Он, конечно, заранее договорился об этой необычной покупке с лотерейными операторами. Однако некоторые розничные продавцы отказались от сделки, оставив часть комбинаций невыкупленными.

После двух дней интенсивных покупок команда Манделя приобрела 6,4 миллиона из 7 миллионов возможных комбинаций. Хотя ситуация была напряженной из-за не закупленных билетов, выигрышный билет все же оказался в их колоссальной куче!

Манделем заинтересовались спецслужбы

Эта необычная победа привлекла внимание ФБР и ЦРУ, которые провели тщательное расследование. Однако никаких правонарушений в действиях Манделя и его команды обнаружено не было - он просто мастерски использовал математику и логистику в рамках существующих правил.

Наследство "математического" миллионера

Неизвестно, сколько лично заработал Стефан Мандель после вычета выплат инвесторам, судебных издержек и других расходов. Однако, несомненно, это предприятие принесло ему значительное состояние.

В общем, Мандель выиграл 14 различных лотерей, обеспечив себе и своим инвесторам миллионы фунтов стерлингов призовых денег.

В конце концов, он вышел на пенсию и поселился в пляжном доме на тропических островах Вануату, оставив после себя легенду о человеке, который перехитрил лотерею с помощью простой, но гениальной математики.