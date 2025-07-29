Мужчина открыл огонь в здании в центре Нью-Йорка: 5 человек убиты, 6 ранены, - NYP

В понедельник, 28 июля, в центре Нью-Йорка произошла стрельба. Мужчина из винтовки убил и ранил людей, а после совершил самоубийство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
По последним данным, полицейский и четверо человек были застрелены (правоохранитель умер уже в больнице). Еще шестеро получили ранения. Инцидент произошел в небоскребе в Мидтауне, после чего стрелок направил оружие на себя.
По данным NYT, стрелком оказался 27-летний мужчина, которого источники опознали как Шейна Тамару.
Как сообщается, он ворвался в 44-этажное здание, где располагаются инвестиционные компании Blackstone и штаб-квартира NFL. Примерно в 18:30 во время наплыва людей стрелок открыл огонь из винтовки, заставив рабочих спасаться бегством.
Открыв огонь, Тамура забаррикадировался внутри небоскреба и был обнаружен мертвым от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Это случилось на 33 этаже, где были обнаружены и другие жертвы.
На кадрах, которые появились у СМИ, был запечатлен стрелок из Лас-Вегаса, который спокойно прогуливался по площади у входа в небоскреб на Парк-авеню с автоматом в руках, прежде чем совершить бойню. Уточним, что инцидент был в центре Манхэтенна.
После случившегося вокруг здание было полно полицейский и пожарных машин, карет скорой помощи и спасателей, а в небе кружили вертолеты. Также на место прибыли сотрудники ФБР и саперы.
По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, Тамура, предположительно, действовал в одиночку.
"Место происшествия локализовано, а одинокий стрелок нейтрализован", - написала она в Х.
На данный момент известно, что полиция изъяла оружие стрелка, а именно - штурмовую винтовку AR-15 производства Palmetto State Armory.
В то же время источники NYT сообщили, что число жертв, как ожидается, возрастет. На данный момент, как мы уже упоминали выше, известно о 5 погибших и 6 пострадавших.
Напомним, на днях в США предъявили обвинения 42-летнему мужчине. Как сообщалось, он в воскресенье 27 июля напал с ножом на посетителей супермаркета Walmart в Мичигане.
За это ему предъявили обвинения в терроризме и нападении с намерением убить людей.
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