Мужчина въехал в толпу в Германии: среди пострадавших - его жена и дочь

В немецком Пассау автомобиль въехал в группу людей. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в больнице.

Полиция не исключает возможности того, что мужчина намеренно въехал в толпу. Правоохранители сейчас рассматривают личный мотив водителя, который, вероятно, мог находиться в состоянии аффекта.

Однако уже известно, что 48-летнего водителя предварительно арестовали.

Прохожие сообщили полиции, что инцидент с участием автомобиля Mercedes произошел около 15:30.