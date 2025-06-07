Мужчина въехал в толпу в Германии: среди пострадавших - его жена и дочь
В Германии автомобиль въехал в группу людей, ранив по меньшей мере пятерых. Среди пострадавших жена и пятилетняя дочь водителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
В немецком Пассау автомобиль въехал в группу людей. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в больнице.
Полиция не исключает возможности того, что мужчина намеренно въехал в толпу. Правоохранители сейчас рассматривают личный мотив водителя, который, вероятно, мог находиться в состоянии аффекта.
Однако уже известно, что 48-летнего водителя предварительно арестовали.
Прохожие сообщили полиции, что инцидент с участием автомобиля Mercedes произошел около 15:30.
ДТП за границей
Напомним, что только в этом феврале автомобиль врезался в толпу в Мюнхене. Тогда пострадали двое - женщина и ребенок, которые позже умерли в больнице.
Заметим, что в начале прошлого месяца в центре Копенгагена автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых трое находились в критическом состоянии.
А уже в конце мая в британском Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в честь победы в Премьер-лиге. Не обошлось без пострадавших.
Заметим также, что в апреле в канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу людей во время фестиваля, посвященного Дню Лапу-Лапу. Сообщают о погибших и раненых.
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