ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мужчина въехал в толпу в Германии: среди пострадавших - его жена и дочь

Германия, Суббота 07 июня 2025 20:31
UA EN RU
Мужчина въехал в толпу в Германии: среди пострадавших - его жена и дочь Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии автомобиль въехал в группу людей, ранив по меньшей мере пятерых. Среди пострадавших жена и пятилетняя дочь водителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

В немецком Пассау автомобиль въехал в группу людей. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в больнице.

Поліція оточила вулицю.Полиция не исключает возможности того, что мужчина намеренно въехал в толпу. Правоохранители сейчас рассматривают личный мотив водителя, который, вероятно, мог находиться в состоянии аффекта.

Однако уже известно, что 48-летнего водителя предварительно арестовали.

Прохожие сообщили полиции, что инцидент с участием автомобиля Mercedes произошел около 15:30.

ДТП за границей

Напомним, что только в этом феврале автомобиль врезался в толпу в Мюнхене. Тогда пострадали двое - женщина и ребенок, которые позже умерли в больнице.

Заметим, что в начале прошлого месяца в центре Копенгагена автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых трое находились в критическом состоянии.

А уже в конце мая в британском Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в честь победы в Премьер-лиге. Не обошлось без пострадавших.

Заметим также, что в апреле в канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу людей во время фестиваля, посвященного Дню Лапу-Лапу. Сообщают о погибших и раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам