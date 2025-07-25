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Мужчина изображал приступ эпилепсии при проверке в Кропивницком: в ТЦК отреагировали на слухи

Пятница 25 июля 2025 21:33
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Мужчина изображал приступ эпилепсии при проверке в Кропивницком: в ТЦК отреагировали на слухи Иллюстративное фото: в мужчина изображал приступ эпилепсии при проверке ТЦК в Кропивницком (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Кировоградском областном ТЦК и СП заявили, что обнародованная в соцсетях информация о якобы причастности военных к ухудшению состояния здоровья гражданина не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградский областной ТЦК и СП.

"Во время плановых мероприятий оповещения, которые проводила совместная группа Кировоградского ТЦК и СП и Национальной полиции, был обнаружен гражданин, нарушивший требования воинского учета в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

После установления личности и предоставления ему разъяснений о нарушении законодательства, мужчина начал демонстративно изображать приступ эпилепсии и упал на землю.

В ТЦК отмечают, что сразу вызвали скорую помощь. Медики доставили гражданина в лечебное учреждение, где врачи не обнаружили никаких признаков эпилептического приступа. Кроме того, как сообщили в центре, в электронной медицинской документации лица нет никаких подтвержденных случаев эпилепсии в прошлом.

Также отмечается, что представители ТЦК и других служб не совершали никаких неправомерных действий.

В центре призвали граждан не распространять непроверенную информацию и не поддаваться на провокации, цель которых - дискредитация законной деятельности органов государственной власти.

Инциденты с ТЦК в Украине

Ранее мы писали о том, что в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. Сейчас в военкомате начали служебную проверку по данному факту.

Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.

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Кропивницкий ТЦК
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