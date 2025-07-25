Мужчина изображал приступ эпилепсии при проверке в Кропивницком: в ТЦК отреагировали на слухи
В Кировоградском областном ТЦК и СП заявили, что обнародованная в соцсетях информация о якобы причастности военных к ухудшению состояния здоровья гражданина не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградский областной ТЦК и СП.
"Во время плановых мероприятий оповещения, которые проводила совместная группа Кировоградского ТЦК и СП и Национальной полиции, был обнаружен гражданин, нарушивший требования воинского учета в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
После установления личности и предоставления ему разъяснений о нарушении законодательства, мужчина начал демонстративно изображать приступ эпилепсии и упал на землю.
В ТЦК отмечают, что сразу вызвали скорую помощь. Медики доставили гражданина в лечебное учреждение, где врачи не обнаружили никаких признаков эпилептического приступа. Кроме того, как сообщили в центре, в электронной медицинской документации лица нет никаких подтвержденных случаев эпилепсии в прошлом.
Также отмечается, что представители ТЦК и других служб не совершали никаких неправомерных действий.
В центре призвали граждан не распространять непроверенную информацию и не поддаваться на провокации, цель которых - дискредитация законной деятельности органов государственной власти.
Инциденты с ТЦК в Украине
Ранее мы писали о том, что в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. Сейчас в военкомате начали служебную проверку по данному факту.
Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.