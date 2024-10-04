Мужчина порезал руки на КПП в Ровенской области: пограничники рассказали детали

Нападения на пограничников

В Украине часто фиксируют случаи нападения на пограничников. Например, на Закарпатье неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.

Кроме того, в июне в соцсетях писали о нападении неизвестных, вооруженных мачете, на пограничника в Черновицкой области. В ГПСУ тогда прокомментровали случившееся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.