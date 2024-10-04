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Мужчина порезал руки на КПП в Ровенской области: пограничники рассказали детали

Фото: мужчина порезал руки на КПП в Ровенской области, пограничники оказали ему помощь (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

На КПП в Ровенской области мужчина решил себя искалечить, порезав ножом. Он был не трезв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Агрессивный пассажир микроавтобуса Mercedes в состоянии алкогольного опьянения изрезал себе руки", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, инцидент произошел на одном из контрольных постов в Ровенской области.

"Поэтому пограничникам пришлось силой мужчину обезоруживать, после чего оказывали первую помощь. К нему вызвали "скорую" и полицию", - отметили пограничники.

Нападения на пограничников

В Украине часто фиксируют случаи нападения на пограничников. Например, на Закарпатье неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.

Кроме того, в июне в соцсетях писали о нападении неизвестных, вооруженных мачете, на пограничника в Черновицкой области. В ГПСУ тогда прокомментровали случившееся.

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