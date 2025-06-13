Мужчина поджег ТЦК в Харькове и сбежал через окно: какое наказание ему грозит

В Харькове мужчина устроил поджог в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), после чего скрылся. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Правоохранители рассказывают, что инцидент произошел 11 июня около 19:20. Местный 29-летний житель прибыл в ТЦК для проверки военно-учетных документов. Внутри он закрылся в комнате и поджег ткань зажигалкой. После этого воспользовался суматохой и убежал через окно второго этажа.

Правоохранители быстро установили его личность. Мужчина оказался ранее судимым. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция предусматривает до 10 лет заключения.

На месте работали следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС.