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Мужчина поджег ТЦК в Харькове и сбежал через окно: какое наказание ему грозит

Пятница 13 июня 2025 17:13
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Мужчина поджег ТЦК в Харькове и сбежал через окно: какое наказание ему грозит Фото: Мужчина устроил пожар в ТЦК в Харькове (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Татьяна Веремеева

В Харькове мужчина устроил поджог в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), после чего скрылся. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Правоохранители рассказывают, что инцидент произошел 11 июня около 19:20. Местный 29-летний житель прибыл в ТЦК для проверки военно-учетных документов. Внутри он закрылся в комнате и поджег ткань зажигалкой. После этого воспользовался суматохой и убежал через окно второго этажа.

Правоохранители быстро установили его личность. Мужчина оказался ранее судимым. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция предусматривает до 10 лет заключения.

На месте работали следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что в Новобаварском районе Харькова 11 июня вечером произошел пожар в здании ТЦК. Обошлось без пострадавших, пожар локализовали спасатели. Предварительно причиной пожара называли попадание молнии.

Также мы писали, что в Виннице 26 мая утром произошел пожар в районном ТЦК. Возгорание площадью 6 кв. м вызвало короткое замыкание в электросети. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет.

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ТЦК Харьков Пожар
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