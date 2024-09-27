RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мужчина поджег себя в доме Полтавской ОВА: что известно

Фото: Полтавская ОВА (poda gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Сегодня мужчина решил себя поджечь в доме Полтавской ОВА, не попав к руководителю отдела по работе с обращениями граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-издание " Полтавщина ".

Известно, что мужчина с ожогами 90% тела был госпитализирован. Он находится в реанимации областной больницы.

Сообщается, что сегодня в Полтавскую ОВА вошел мужчина, который хотел попасть на прием к руководству администрации. Его направили к руководителю отдела по работе с обращениями граждан Валерии Балагуры, однако он, не дождавшись, вылил на себя бензин, после чего сам себя и поджег.

Источники издания отметили, что мужчина имеет статус ВПЛ и проживал в модульном городке на ул. Медицинской, 1.

"У него было неустойчивое психологическое состояние, которое оказалось в его неоднократных жалобах в отношении руководителя областной полиции Евгения Рогачева, который якобы ворует у него помидоры и преследует", - сказали "Полтавщине".

В издании добавили, что в "Кременчугской газете" сообщалось, что этот мужчина является переселенцем из Мариуполя. Также известно, что раньше его соседи говорили, что он ведет себя неадекватно, однако от психологического признания постоянно отказывался.

Ранее в ВОЗ отмечали, что каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны РФ против Украины. Там добавили, что психическое состояние граждан становится основной проблемой здравоохранения в Украине.

Также мы рассказывали о том, как врачи советуют заботиться о своем психологическом и эмоциональном состоянии украинцам во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава