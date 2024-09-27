Мужчина поджег себя в доме Полтавской ОВА: что известно

Известно, что мужчина с ожогами 90% тела был госпитализирован. Он находится в реанимации областной больницы.

Сообщается, что сегодня в Полтавскую ОВА вошел мужчина, который хотел попасть на прием к руководству администрации. Его направили к руководителю отдела по работе с обращениями граждан Валерии Балагуры, однако он, не дождавшись, вылил на себя бензин, после чего сам себя и поджег.

Источники издания отметили, что мужчина имеет статус ВПЛ и проживал в модульном городке на ул. Медицинской, 1.

"У него было неустойчивое психологическое состояние, которое оказалось в его неоднократных жалобах в отношении руководителя областной полиции Евгения Рогачева, который якобы ворует у него помидоры и преследует", - сказали "Полтавщине".

В издании добавили, что в "Кременчугской газете" сообщалось, что этот мужчина является переселенцем из Мариуполя. Также известно, что раньше его соседи говорили, что он ведет себя неадекватно, однако от психологического признания постоянно отказывался.