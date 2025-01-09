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В Киеве водитель напал на полицейского: открыто уголовное дело

Фото: Нападение на полицейского в Подольском районе (facebook.com.UA.National Police)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве задержали водителя, который агрессивно вел себя и нанес телесные повреждения инспектору. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

В социальных сетях активно обсуждается видео с задержанием мужчины в Подольском районе Киева.

Вчера, 8 января, во время патрулирования инспекторы полиции заметили автомобиль Ford, номерные знаки которого не соответствовали государственным стандартам. После остановки транспортного средства выяснилось, что водитель вел себя агрессивно, а позже попытался покинуть место происшествия.

Реакция водителя

Во время разговора с патрульными мужчина начал угрожать физической расправой. На замечания о неправомерности своих действий водитель не реагировал. Конфликт обострился, и он нанес телесные повреждения одному из патрульных.

Полиция задержала нарушителя и вызвала на место следственно-оперативную группу. Инцидент был зафиксирован в Едином реестре досудебных расследований.

Юридические последствия

По факту сопротивления правоохранителям внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

 

Напомним, что 7 января, на одном из вокзалов города Днепр произошел инцидент, в котором 45-летний мужчина ранил ножом полицейского во время проверки документов.

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Национальная полиция