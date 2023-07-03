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Мужчина в Изюме пострадал от взрыва неизвестного объекта

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина в Изюме (Харьковская область) сегодня, 3 июля, получил травмы из-за взрыва неизвестно какого объекта, который он держал в своих руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Минная опасность остается высокой в Харьковской области. Сегодня в Изюме около 16:00 в руках у мужчины взорвался неизвестный предмет", - говорится в сообщении.

Каково состояние пострадавшего

Пострадавший - 1991 года рождения. Сейчас он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными переломами бедра и голени, множественными осколочными ранениями и ожогами обеих кистей.

Ситуация с минами в Харьковской области

С начала полномасштабного вторжения ГСЧС обезвредила в Харьковской области более 72 тысяч взрывоопасных предметов.

По словам спикера ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгения Василенко, в регионе сейчас работает 31 пиротехнический расчет ГСЧС - это 157 саперов и 62 единицы спецтехники.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину самой заминированной страной в мире.

Поэтому правительство начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

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