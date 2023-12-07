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Мужчина с гранатой пытался ограбить банк в Кривом Роге

Фото: в Кривом Роге мужчина с гранатой пытался ограбить банк (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

В Кривом Роге мужчина с предметом, похожим на гранату, пытался ограбить отделение банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый Криворожский.

Житель Кривого Рога сегодня, 7 декабря, пытался ограбить отделение банка, угрожая предметом, похожим на гранату. Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Правоохранители получили сообщение о том, что на территории Металлургического района города неизвестный пытался ограбить отделение банка.

По данным правоохранителей, угрожая предметом, похожим на гранату, мужчина требовал у работников банка деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас правонарушителя разыскивают правоохранители.

Напомним, недавно одетый в военную форму харьковчанин с помощью пистолета пытался ограбить магазин.

Также мы писали, что в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

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Кривой Рог