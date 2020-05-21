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ЧС з плавання на короткій воді перенесли через коронавірус

Новини » Спорт     21.05.2020 - 15:27
ЧС з плавання на короткій воді перенесли через коронавірус
Фото: турнір, як і планувалося, пройде на Etihad Arena (fina.org)

Турнір мав пройти в грудні нинішнього року

Чемпіонат світу з плавання на короткій воді, який повинен був пройти в грудні 2020 року в Абу-Дабі (ОАЕ), перенесений на рік через коронавірус. Нові дати світового форуму - 13-18 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації плавання (FINA).

Рішення було прийнято після кількох тижнів нарад з владою Об'єднаних Арабських Еміратів. Зазначається, що це оптимальне рішення в ситуації, що склалася.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції у всьому світі масово переносять і скасовують спортивні заходи.

Раніше Міжнародна федерація перенесла чемпіонат світу з водних видів спорту, запланований на літо 2021 року в японській Фукуоці. За новим розкладом змагання пройдуть з 13 по 29 травня 2022 року.

Проведенню світового форуму в колишні терміни завадила літня Олімпіада в Токіо, яка була перенесена на рік і пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що також у зв'язку з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо на рік пізніше відбудеться чемпіонату світу з легкої атлетики.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України чемпионат мираплаваниеКоронавірус
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